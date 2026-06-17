El detenido por el cadáver del congelador de Castelló habría violado también a su empleada del hogar

El hallazgo de un cadáver en un congelador de una vivienda de Castelló inquieta en estos momentos a la ciudad, aún conmocionada por el macabro descubrimiento que la Policía Nacional hizo en la tarde de este martes. Sin embargo, el de asesinato no es el único delito que habría cometido el presunto autor del crimen, ya que el origen del hallazgo del cuerpo sin vida, el punto de partida, es la investigación de una presunta agresión sexual.

Segun ha podido saber este diario de fuentes fidedignas, todo comenzó cuando una mujer joven, de unos 20 años y origen asiático, denunció haber sufrido una violacion en un domicilio. La víctima trabajaba como limpiadora en la vivienda y mientras realizaba sus labores, fue amenazada con un cuchillo por parte de su empleador. El hombre la obligó a realizar todo tipo de prácticas sexuales, estando la joven aterrada y teniendo por su vida.

Le convenció de que mantendría silencio

Tras la agresión, la mujer logró escapar de la casa, convenciendo al ahora detenido de que no diría nada a nadie. Una vez en la calle, fue en busca de su pareja y le contó lo sucedido. Ambos se personaron en el Hospital Provincial de Castellón y relataron la violacion, dándose así inicio a la investigación con el aviso a la Policía Nacional.

Como ha podido saber este diario, agentes de la comisaría provincial se personaron en el inmueble de la violación, al que lograron acceder con una orden judicial. Sin embargo, no obtuvieron la colaboración del detenido y tuvieron que echar la puerta abajo.

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Una vez en el interior del piso de la plaza pintor sorolla de la capital, los efectivos policiales registraron el inmueble. Fue entonces cuando, dentro de un congelador, hallaron los restos mortales de una tercera persona. En estos momentos, tres unidades de la comisaría provincial, UFAM, UDEV y Policía Científica, trabajan en el caso de forma incansable para intentar conocer la identidad del asesinado, que es un varón. Por lo que respecta al detenido, como ha avanzado en exclusiva Mediterráneo, fue arrestado en Peñíscola este martes por la noche.