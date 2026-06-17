El joven que mató al logopeda de su hijo irrumpió en la consulta tras escuchar los gritos del niño

David G. S., el joven de 24 que este lunes, 15 de junio, acuchilló al logopeda de su hijo en València tras creer que lo había sorprendido abusando sexualmente del niño, de 3 años, tal como adelantó Levante-EMV en exclusiva, irrumpió en la consulta después de escuchar gritar al menor, lo que le puso en alerta. Así lo contó el homicida confeso cuando se entregó a la Policía Nacional en la comisaría de Burjassot, a las 18.15 horas del lunes, unas dos horas después de haber matado al terapeuta, Vicent D. C., de 32 años, en su clínica, Diálogo Logopedia y Psicología, en la que atendía a menores con dificultades en el habla desde hace aproximadamente una década. En principio, no hay datos que sustenten que pudiera haber planificado la acción por sospechas previas y todo apunta a una reacción momentánea al entender que el logopeda estaba abusando del niño. El fallecido recibió más de media docena de cuchilladas, al menos una de ellas, en el corazón, mortal de necesidad

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, David G. S. se presentó a las seis y cuarto de la tarde, tras haber dejado a su hijo en casa y haberse lavado las manos, en la comisaría de Burjassot y le anunció al agente de la puerta que quería entregarse porque, anunció, "he matado a un hombre". En un primer momento, el agente incluso dudó de lo que el joven contaba, hasta que insistió una y otra vez en que había dado muerte al logopeda de su hijo en una clínica de València, de la que se había ido cerrando la puerta y dejando el cuerpo y el arma homicida, en el interior.

Incluso explicó que estaba seguro de haberle causado la muerte y de que no estaba simplemente herido porque le había clavado varias veces una navaja que había dejado junto al cadáver. El policía llevó al joven ante el grupo de Policía Judicial, ante cuyos agentes repitió lo mismo y agregó que había actuado empujado porque había "pillado abusando de mi hijo". Según su relato, una vez que el pequeño se quedó a solas en la consulta con Vicent D. C., él salió y se quedó en la sala de espera. De momento no está claro si llegó a salir a la calle para fumarse un cigarro y, sabiendo que la puerta se cerraba y era preciso abrirla desde dentro, colocó un objeto para evitar el bloqueo y poder regresar al interior.

Germán Caballero

"Un grito como cuando le riño"

Lo que sí ha declarado es que cuando estaba en la sala de espera, escuchó "un grito" de su hijo, similar a los que el niño, con dificultades para el habla, emite cuando "yo le riño". Creyendo que le estaba haciendo daño, irrumpió en la consulta y, según su testimonio, vio que el pequeño tenía el pantalón bajado y el pañal desabrochado, lo que le llevó a pensar de inmediato que estaba siendo objeto de abusos sexuales. David G. se encaró con el terapeuta, que negó las acusaciones. El padre del menor, del que se desconoce cuánto tiempo llevaba siendo atendido en la clínica Diálogo de Marxalenes, le gritó a Vicent, según su testimonio, que o bien le enseñaba las grabaciones de las cámaras para demostrar que no había tocado a su hijo o bien lo mataba. Fuera de sí, sacó el arma, una navaja de las llamadas de siete muelles, de 15 centímetros de hoja, y atacó a su víctima, a quien apuñaló más de media docena de veces, entre ellas, a la altura del corazón, provocándole heridas mortales de necesidad.

Cuando aún se encontraba en el interior, llamó al timbre el siguiente paciente, un niño de 9 años citado a las 17.15 horas. La madre, que ha declarado este martes ante el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, asegura que dejó a su hijo ante la clínica a esa hora, mientras ella iba a aparcar el vehículo. Al regresar, se encontró con su hijo en la acera y, al preguntarle, el niño le explicó que había llamado al timbre y que le había abierto "un señor con cara de enfadado" a quien no conocía. El chico le preguntó por Vicent, y la respuesta fue tajante: "Vicent no está". Luego, le cerró la puerta bruscamente y el niño se giró para esperar a su madre y anunciarle que no iba a haber consulta. En ese momento, el homicidio ya se había producido.

En cuanto les vio alejarse, David, que carece de antecedentes, se lavó, cogió a su hijo en brazos y salió de la clínica. Se fue a su domicilio, en Benimàmet, le dejó el pequeño a un familiar y se dirigió a la comisaría más cercana a su domicilio, la de Burjassot, donde se entregó.

Un hombre mata al logopeda de su hijo en València al creer que había abusado del niño / Germán Caballero

La navaja de los bandoleros

Una vez escuchado el primer relato, la responsable de Policía Judicial de la comisaría de Burjassot activó un coche patrulla para que fuese a la dirección designada, en el número 15 de la calle Ingeniero de la Cierva, en València, y alertó al grupo de Homicidios, que también envió agentes al lugar. Una vez allí, los policías lograron entrar y comprobaron que David G. S. había dicho la verdad. Dentro de la consulta de Logopedia, al fondo de la recepción, encontraron tirado en el suelo el cuerpo sin vida de Vicent D. C., sobre un charco de sangre. Nada más confirmar los hechos, se le leyeron los derechos como detenido a Vicent G. S., y fue enviado en un coche patrulla a la Jefatura Superior de Policía de València, sede de Homicidios, que se ha hecho cargo de la tramitación de las diligencias por orden de la jueza de la plaza 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.

La Policía Científica, que ya había realizado una primera inspección en la escena del crimen durante el levantamiento del cadáver, realizado pasadas las 21.00 horas, regresó este martes a la clínica para completar su trabajo. En esa primera inspección, fue cuando recuperaron el arma homicida, una navaja de las llamadas de siete muelles, que se popularizaron en la España del bandolerismo entre los siglos XVIII y XIX, en la que había restos de sangre. El arma blanca aún estaba apoyada en el cadáver, justo donde la había dejado caer el homicida confeso, que trabaja como mozo de almacén y hasta ahora nunca había tenido un tropiezo con la Justicia.

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Francisco Calabuig

Las familias salen en su defensa

Las madres de pacientes del fallecido que desfilaron el martes por la mañana por la clínica, muchas de ellas sin saber aún que había muerto asesinado un día antes, mostraron su pesar al conocer lo sucedido y salieron en su defensa, alegando que, si alguno de sus hijos hubiera sido víctima de abusos sexuales, "nos habríamos dado cuenta antes". Una de ellas, Rosa, cuyo hijo recibió terapia con Vicent D. C. durante nueve años, "desde los siete hasta los 16" hizo una encendida defensa del terapeuta y se mostró totalmente convencida de que "no puede ser". La investigación policial desvelará si finalmente ha habido algún tipo de delito sexual en ese centro.