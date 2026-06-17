Muere un hombre en el hotel Silene del Grau de Castelló
Un accidente, causa del fallecimiento
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Redacción
Castellón
Un hombre de 42 años falleció ayer en las instalaciones del hotel Silene del Grau de Castelló.
Al parecer, el siniestro mortal se debió a un accidente, sin ninguna otra persona implicada. Según ha podido saber Mediterráneo, la víctima se dio un golpe en el baño.
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