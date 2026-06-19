El camión volcado en la A3 que ha obligado a cortar el tráfico hacia València sufrió un reventón de rueda

El accidente ocurrido poco antes de las 10.00 horas de esta mañana de viernes, 19 de junio, en la autovía A-3, a la altura del kilómetro 342, ha tenido su origen en el estallido del neumático delantero derecho de un camión de gran tonelaje que circulaba en sentido hacia València, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia, y que ha inutilizado todos cinco de los seis carriles de la vía al volcar y quedarse cruzado sobre la calzada.

De este modo, como consecuencia de ese reventón, el conductor, que ha sufrido heridas de carácter leve, ha perdido el control del vehículo, como consecuencia de la local el tráiler que ha acabado volcando sobre la calzada, con tanta fuerza que la cabeza tractora ha roto la mediana en el deslizamiento por la calzada y ha terminado cruzado sobre los tres carriles en sentido hacia Valencia y uno de los tres de circulación en sentido Madrid.

Debido a este siniestro, registrado en término de Loriguilla, la Guardia Civil de Tráfico ha cortado los tres carriles hacia Valencia, por lo que la circulación por esta vía desde el kilómetro 341,5 se realiza por la vía de servicio como recorrido alternativo. Además, se ha cortado también el carril izquierdo de la A-3 en sentido Madrid, según fuentes de la Dirección General de Tráfico.

Imagen del camión volcado sobre la A3 que ha obligado a cerrar la vía. / Teresa Domínguez

La situación se mantiene en nivel negro (corte total) mientras continúan las labores de izado del camión y limpieza de la calzada. Pocos minutos después del corte, ya se registraban retenciones de más de dos kilómetros de entrada hacia el Cap i casal.

Retenciones en la A-3 por el corte de los tres carriles por un accidente / DGT

Segundo corte total por un camión

El de la A3 ha sido el segundo accidente de tráfico similar con consecuencias idénticas este viernes. El primero había sucedido gres horas antes, sobre las siete de la mañana, en el kilómetro 4 de la autovía Mudéjar, en sentido Teruel. Como en el de la A3, lo ha causado el vuelco de un camión, aunque en este caso no ha trascendido la causa original.

Como consecuencia de ese primer vuelco, que generó retenciones de hasta tres kilómetros en Sagunt, la DGT tuvo que habilitar un desvío obligatorio desde Sagunt por la nacional N-234, en el punto kilométrico 2.8 de la autovía.

Accidente en la A-23 en Gilet / Levante-EMV

Hasta el lugar del accidente, fue movilizada una dotación de bomberos del Consorcio Provincial, sin embargo, no han tenido que actuar puesto que el conductor se encontraba ya fuera del camión y atendido por medios sanitarios, según afirman fuentes del consorcio provincial.

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Dos accidentes en el área metropolitana de València

En el área metropolitana de València se han registrado esta mañana dos accidentes más. El primero en la vía de servicio de a V-30, en Xirivella, y que ha generado dos kilómetros de retenciones en sentido a la A-7. La CV-36 ha sido el escenario del segundo accidente ocurrido esta mañana, a la altura de Picanya. Según ha podido saber Levante-EMV, se ha tratado de un alcance entre dos coches en la incorporación a la autovía de Torrent.