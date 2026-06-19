Dos niños entran armados con un machete y un bate en su instituto de Foios

El instituto público de Foios, el IES Escultor en Francesc Badia, ha vivido est viernes, 19 de julio, momentos de máxima tensión cuando dos alumnos de 13 y 14 años han irrumpido en el recinto escolar armados con un machete de 40 centímetros y un bate de béisbol para, según fuentes de toda solvencia, matar al menos a una alumna de 1º de la ESO, aunque otras fuentes apuntan a que pretendían atacar a más compañeros de instituto. Por fortuna, han sido desactivados a tiempo y únicamente una alumna de 13 años, la que era su objetivo principal, ha sufrido heridas de carácter leve en un brazo.

Al parecer, los dos chicos habían estado planeando el ataque desde hace tiempo y todo apunta a que ambos estaban siendo víctimas de bullying, en uno de los casos, al menos, en relación con su la identidad de género. De momento, la Guardia Civil continúa con la investigación para aclarar por completo lo sucedido y ver si realmente es así o no.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, los dos adolescentes han buscado a la menor en una zona de picnic, cerca de las canchas de básquet, y quien portaba el machete habría intentado degollar la alumna, quien ha sorteado el arma, por lo que finalmente el filo solo le ha causado heridas leves en el cuello.

Los agresores habrían tratado de huir saltando la valla, pero una profesora los habría retenido a tiempo.

El de 13 es inimputable

Nada más producirse el incidente, el profesorado ha alertado a la Guardia Civil, que ha enviado numerosas unidades al lugar. El menor de 14 años ha sido detenido y el otro solo ha sido entregado a sus padres, confirma la Comandancia de la Guardia Civil, dado que no puede ser arrestado ni incriminado penalmente hasta los 14 años, la edad mínima para ser responsable de un delito.

Además, los agentes se han incautado de las armas, que portaban en una mochila.

Las mismas fuentes han emitido un comunicado para informar de que "esta mañana dos autores españoles de 14 y 13 años, residentes en Albalat del Sorells, han accedido al instituto de la localidad de Foios portando un machete de 40 centímetros y un bate de béisbol. Han agredido a una niña menor de 13 años con el machete provocándole lesiones leves en el cuello".

Notas escritas con sus intenciones

Los dos chicos, ambos estudiantes de 2º de la ESO, llevaban notas escritas en las que recogían sus intenciones y entre las que habría un listado con los nombres de los estudiantes a los que supuestamente pretendían matar, entre los que figuraba el de la niña herida.

El IES de Foios da servicio a alumnado no solo del porpio municipio, sino también de Albalat dels Sorells, Emperador y Albuixech.

Comunicado del colegio: llamada a la calma

Nada más tracender lo sucedido a través de la publicación de la noticia en Levante-EMV, que ha adelantado lo sucedido esta mañana de viernes en el IES de Foios, la dirección del centro ha emitido un comunicado a las familias para realizar un llamamiento a la calma. En ese momento, las familias ya conocían rumores de lo sucedido, a través del relato que los chicos y chicas han ido haciendo en sus casas conforme iban llegando a casa.

El comunicado dice: "Informamos de que en el día de hoy se ha producido un incidente en el centro que ha sido atendido de manera inmediata siguiendo los protocolos establecidos de convivencia, seguridad y protección del alumnado. La situación ha sido totalmente controlada y la seguridad del alumnado presente en el centro ha estado garantizada en todo momento. Han tenido que intervenir las fuerzas de seguridad, que han tenido que gestionar el incidente y están realizando las actuaciones correspondientes. Tanto los protagonistas del incidente como el resto del alumnado han sido atendidos y se encuentran en buen estado. Desde el centro queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza en las medidas adoptadas, tanto por el centro como por las fuerzas de seguridad".

También el ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que llama a la "prudencia y responsabilidad" e informa de que "la Policía Local de Foios ha prestado la colaboración que le ha sido requerida dentro de sus funciones".

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

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