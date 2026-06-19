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Un hombre mata a otro a puñaladas en una discusión en una vivienda en la playa de Almenara

La Guardia Civil ya ha detenido al presunto autor y trasladado al puesto de la Vall d'Uixó

Despliegue de la Guardia Civil en el lugar del suceso.

Despliegue de la Guardia Civil en el lugar del suceso. / Mediterráneo

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Redacción

Castellón

Un hombre ha matado a otro, de 38 años de edad, a puñaladas este viernes tras producirse una fuerte discusión en una vivienda en la playa Casablanca de la localidad castellonense de Almenara.

Según ha podido confirmar Mediterráneo, los servicios de emergencia han recibido esta misma mañana un aviso alertando de una pelea en un domicilio. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, así como de la Policia Local d’Almenara, que han sido los primeros en intervenir. Ellos han tratado de reanimar en primera instancia a la víctima sin éxito.

Se desconocen los motivos

Una vez en el punto del siniestro, los agentes han constadado el fallecimiento de un varón, natural de Almenara, y han procedido a la detención del agresor, que ha sido trasladado hasta el puesto del instituto armado de la Vall d'Uixó.

Un amplio despliegue de la Guardia Civil ha procedido a acordonar la zona del suceso, así como a realizar el reconocimiento del lugar y las distintas pruebas por parte de los departamentos correspondientes de cara a la investigación.

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