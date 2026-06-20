Acuchillamiento
Una discusión acaba con dos heridos por arma blanca en un bar de Cheste
El atacante tuvo que ser reducido por la Policía Local de Cheste con la pistola táser - Los propietarios de locales en la avenida Castilla de Cheste denuncian que las peleas son habituales, con incidentes que llegan a intimidar a clientes y trabajadores
Una discusión entre dos clientes de un bar de Cheste ha terminado con los dos hombres implicados con heridas de arma blanca en esta tarde de sábado. Al parecer, los afectados se encontraban en el establecimiento, La Cambra, localizado en la avenida Castilla de la localidad de la comarca de la Hoya de Buñol.
Testigos afirman a este periódico que sobre las 20.00 horas los dos implicados han comenzado a discutir entre ellos por causas que todavía se desconocen, y al parecer, según vecinos, durante la pelea el agresor accedió a la cocina del bar donde se hizo con un cuchillo que utilizó para atacar a la víctima.
Según ha podido saber este periódico, los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Local de Cheste y uno de ellos tuvo que reducir al atacante con dos descargas de la pistola táser que portaba dada la resistencia y violencia que presentaba el agresor.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil, así como Policía Local de Cheste y dos vehículos de emergencia SAMU y un Soporte Vital Básico tras recibir la llamada avisando de los sucedido.
Ambos heridos, uno de ellos de 24 años, del otro no ha trascendido la edad, han sido trasladados en ambulancia al Hospital Doctor Peset y al centro hospitalario de Manises, tras haber sido atendidos por los sanitarios en el lugar del suceso donde se ha reforzado la vigilancia por parte de la Benemérita y el cuerpo de seguridad municipal.
Peleas en la avenida
Propietarios de locales situados en la misma avenida reconocen que las peleas se han convertido en la tónica habitual de los últimos meses en la localidad. En declaraciones a Levante-EMV, insisten en que "día sí, día no" se registran pequeños conatos o peleas y que, hasta incluso, muchos trabajadores tienen miedo en determinados momentos porque, en ocasiones, los agresores entran en los locales para increpar a los clientes.
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