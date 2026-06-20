Interceptado en Gandia un joven en patinete que casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida

La Guardia Civil ha interceptado en Gandia a un joven de 25 años que circulaba en patinete eléctrico con una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la legalmente permitida para este tipo de vehículos, según ha informado este sábado la Dirección General del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de junio en las proximidades del Grao de Gandia, durante un punto de verificación de alcohol y drogas establecido por agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gandia. En el transcurso del control, los efectivos identificaron al conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP) y lo sometieron a la prueba de alcoholemia mediante el método de aire espirado.

Multa de 1.000 euros

El resultado arrojó una tasa de alcohol casi cuatro veces superior al límite permitido, por lo que los agentes incoaron al conductor un expediente sancionador conforme al vigente Reglamento General de Circulación. La infracción está castigada con una multa de 1.000 euros y conlleva, además, la inmovilización del vehículo hasta que desaparezcan las causas que motivaron la medida.

Asimismo, el joven fue denunciado por no tener inscrito el patinete eléctrico en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, un trámite obligatorio para este tipo de vehículos desde enero de 2026.

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La Guardia Civil ha destacado que la intervención de los agentes encargados de la vigilancia del tráfico permitió evitar un posible siniestro de graves consecuencias, dada la vulnerabilidad de los usuarios de vehículos de movilidad personal y el estado psicofísico mermado en el que circulaba el conductor.