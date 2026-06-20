La Policía Local de Cullera salva la vida a un ciclista de 49 años que sufrió un infarto

Un ciclista de 49 años y vecino de Simat de la Valldigna ha sufrido esta mañana, sobre las 9 horas, un infarto cuando pedaleaba por la carretera CV-502, en el término municipal de Cullera. Iba en dirección al Mareny de Sant Llorenç. Se ha desplomado.

Otros ciclistas, que han trasladado a este diario lo que ha ocurrido, han apuntado que se ha dado el aviso al 112 y en seguida ha llegado una patrulla de la Policía Local de Cullera. Los agentes han constatado que el ciclista estaba sin pulso. Le han realizado maniobras de reanimación y le han aplicado una descarga con el desfibrilador (DESA). Han conseguido que recuperara las constantes vitales. Luego han llegado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y un equipo médico del SAMU. Los sanitarios y el facultativo han estabilizado al deportistas antes de trasladarlo al hospital.

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Los ciclistas que han relatado a Levante-EMV lo ocurrido han subrayado que "los policías locales le han salvado la vida al deportista de 49 años". Han advertido de lo importante que es que los coches patrulla lleven un desfibrilador para que los agentes puedan actuar con celeridad en emergencias sanitarias de este tipo.