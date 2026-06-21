Desarticulada una banda criminal de menores en València dedicada robar con violencia en patinete eléctrico

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal integrado por jóvenes que presuntamente se dedicaba a robar, empleando patinetes eléctricos y con "gran agresividad", a personas especialmente vulnerables, como mayores y niños, en el distrito de Tránsitos de Valencia. La operación se ha saldado con la detención de seis menores de edad y una chica mayor de edad.

Según detalla este cuerpo de seguridad en un comunicado, la banda seleccionaba a víctimas de especial vulnerabilidad, "asaltándolas de forma súbita por la espalda y con gran agresividad". Por ello, se ha decretado el ingreso de los menores en centros tutelados.

La investigación se inició a raíz de una serie de denuncias por robos con violencia cometidos en el distrito de Tránsitos. Tras un primer análisis, los investigadores policiales detectaron que los asaltos eran perpetrados por varones jóvenes que utilizaban patinetes eléctricos para aproximarse a sus víctimas, muchas veces acometidas por la espalda.

Además, actuaban con la cabeza cubierta para evitar ser identificados y huían rápidamente del lugar, dificultando las posteriores batidas policiales.

A raíz de las pesquisas, se tuvo conocimiento que el grupo criminal "había perfeccionado su técnica delictiva y seleccionaba minuciosamente a sus víctimas basándose en su especial vulnerabilidad, dirigiendo sus ataques principalmente contra personas de edad avanzada y menores de edad, a quienes les sustraían efectos de valor, como joyas, dinero o teléfonos móviles". De este modo, los asaltantes se aseguraban el éxito del robo, ya que la capacidad de reacción de estas personas era prácticamente nula.

Además, las víctimas no podían aportar una descripción física de los autores debido al factor sorpresa y la velocidad del patinete. En una ocasión, tres de los autores llegaron a emplear palos de madera para asaltar a un varón en la vía pública, quien recibió numerosos golpes y patadas por todo el cuerpo, cabeza y mandíbula, por lo que requirió ingreso hospitalario para su intervención quirúrgica como consecuencia de numerosas heridas y fracturas sufridas.

Asimismo, los investigadores determinaron que los sospechosos, quienes ya habían cometido delitos similares en la zona, solían congregarse en puntos de encuentro específicos para salir a cometer los atracos.

Cinco meses de investigación

Tras cinco meses de labores de investigación y, a pesar de las medidas de seguridad que adoptaban los asaltantes para ocultar su identidad, la Policía Nacional consiguió identificar plenamente a los presuntos responsables de estos hechos, llevando a cabo la detención de un total de siete jóvenes, seis menores de edad.

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A tres de ellos se les imputa un delito de tentativa de homicidio. Tras ser puestos a disposición de la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Menores, se ha decretado el ingreso de los seis menores en centros tutelados. Las investigaciones continúan abiertas.