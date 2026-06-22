Declarado un incendio de vegetación en Quart de Poblet

Un incendio de vegetación se ha declarado junto a la V-30, en el término municipal de Quart de Poblet. Los servicios de emergencia han recibido el aviso y han activado rápidamente el protocolo correspondiente para controlar las llamas.

Para hacer frente a la situación, el Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado un dispositivo terrestre especializado. Entre los medios que ya se encuentran trabajando en el terreno destaca una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, que cuenta con el apoyo directo de una autobomba para el suministro de agua.

Asimismo, al despliegue se han sumado de inmediato dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Los efectivos centran ahora sus esfuerzos en perimetrar el foco del fuego y asegurar las tareas de extinción en la zona afectada.

Emergencias ha comunicado a las 16:50 horas que a las labores de extinción de las llamas se han incorporado otras dos dotaciones de Bomberos de València, cuyos agentes ya se encuentran trabajando para controlar el incendio.

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