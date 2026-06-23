Investigan la muerte por drogas de un policía nacional valenciano en Ibiza

La Policía Nacional de Ibiza investiga la muerte de un agente, de 36 años de edad, la madrugada del pasado lunes en el piso en el que residía en el barrio de sa Penya. Desde este cuerpo se seguridad del Estado confirmaron a Diario de Ibiza que fue la pareja del agente la que avisó de su fallecimiento.

La joven que dio el aviso no presentaba heridas ni signos de violencia, según testigos presenciales, aunque otras fuentes apuntan a que había sufrido varias laceraciones en las piernas que podría haberse producido al escapar por una de las ventanas de la vivienda para huir del agente, que se encontraba muy agitado.

Las mismas fuentes apuntan a que el fallecimiento se produjo por un ataque al corazón en un joven sin patologías previas, por lo que habrá que esperar al resultado de la autopsia, que se llevó a cabo el mismo lunes, para confirmar qué lo provocó; no se descarta la ingesta de alguna sustancia estupefaciente o medicamento, o de ambos, como apuntan fuentes próximas a la investigación del caso.

El agente, como adelantó Periódico de Ibiza, estaba a punto de abandonar la isla y durante el tiempo en que ha prestado servicio en Eivissa, varios años ya, residía en una vivienda cedida por el Ayuntamiento de la ciudad para dotar de vivienda a funcionarios de los cuerpos de seguridad. Era natural de Valencia.

La muerte del agente, destinado a la unidad de Seguridad Ciudadana, se produjo pasadas las tres de la madrugada, precisamente del último día en que estaba destinado en la comisaría ibicenca.

La huida de la novia, que finalmente pudo avisar a los servicios de Emergencias, se produjo debido al estado en que se encontraba el agente, lo que los expertos consultados por Diario de Ibiza califican de delirio agitado.

Conmoción en comisaría

Este transtorno se describe como una urgencia médica extrema con un cuadro que combina confusión mental grave, alucinaciones, temperatura corporal muy alta y una agitación extrema.

Al entrar en la vivienda, los servicios de emergencias se encontraron con el hombre ya fallecido.

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Este caso ha causado profunda consternación entre los compañeros del fallecido, que destacan lo buen compañero que era y su predisposición a ayudar «en cualquier momento del servicio»