Reconoce haber violado dos veces a su mujer y acepta cuatro años de cárcel

La Sección Primera de la Audiencia de València ha juzgado este lunes a A. R. B., por agredir sexualmente a la que era su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron en la vivienda de él, ubicada en un municipio de la comarca del Camp de Túria, cuando el joven en dos ocasiones violó a la que era su compañera sentimental. La primera de las agresiones sucedió durante la segunda semana del mes de septiembre de 2023, cuando el ahora condenado, y así lo ha reconocido, se acercó a la mujer que estaba tendida en la cama y le propuso practicar sexo.

Pese a las reiteradas ocasiones en las que la mujer le dijo que no quería practicar sexo con él, este se acercó a su pareja y la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Meses después, A. R. B., volvió a obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales que ella no deseaba ni quería, siendo en esta ocasión en noviembre de 2023 cuando la volvió a agredir sexualmente.

Ha reconocido lo que hizo

El juicio, que se retrasó por motivos ajenos a las partes, sirvió para llegar a un acuerdo de conformidad dado que el acusado reconocía los hechos y se declaraba culpable de haber violado a su pareja dos veces. La Fiscalía le pedía 10 años de cárcel como autor de dos delitos de violación.

El joven aceptaba los hechos por los que se le acusaba y por ello el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de València dictaba sentencia ‘in voce’ condenándole a dos años de cárcel por cada delito que cometió, es decir, cuatro años de prisión por sendas agresiones sexuales.

Reparación del daño

Además, se tenía como atenuante la reparación muy cualificada del daño, pues antes de comenzar el juicio ya había abonado a la víctima los 20.000 euros de indemnización. Se le imponía la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante cinco años, así como a contactar con ella, y cuatro años de libertad vigilada. La acusación particular se mostró conforme y, por tanto, renunciaron a recurrir la sentencia.

El abogado del condenado, el letrado Daniel García González, pedía la suspensión de la pena para su patrocinado dado que carece de antecedentes penales, era su primer delito, y las penas individuales no superan el límite para que ingrese en prisión. El magistrado que presidía el Tribunal explicó que lo tendría en cuenta, pero que debía solicitarlo por escrito, a lo que el letrado se comprometía.

Noticias relacionadas

La sentencia es firme y, contra ella, no cabe recurso alguno.