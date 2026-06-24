Los adolescentes de Foios planearon el ataque a su instituto inspirados en masacres reales y en videojuegos

Los dos adolescentes de 13 y 14 años que el pasado viernes protagonizaron un ataque armado en su instituto, el IES Francesc Badia de Foios, que por fortuna se quedó en heridas leves a una niña de 12 años, se inspiraron en casos reales de masacres en escuelas y en videojuegos que reproducen esa misma violencia, según ha podido determinar, por ahora, la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil en estrecha colaboración con la Fiscalía de Menores.

De hecho, a partir de la información reunida hasta ahora a partir de lo poco que han contado los chicos -especialmente la menor detenida, de 14 años, que guarda silencio sobre lo ocurrido- y del análisis de lo que se les intervino y, sobre todo, del contenido de sus dispositivos, se sabe que la intención de ambos era causar varias muertes y, después, quitarse la vida.

De momento, no han trascendido qué medidas reeducadoras ha puesto en marcha la Fiscalía tanto en el caso del chico de 13 años, que es inimputable pero sobre el que se puede trabajar con medidas psicosociales, como en el de la niña, sobre la que ya hay abierto un expediente penal.

Consumo compulsivo de ataques violentos

Al parecer, los dos menores formaban un dúo impenetrable al resto y, desde que empezaron a concebir el ataque, había un proceso de retroalimentación entre ambos. Lo que está claro, es que la idea de atacar se había convertido en una obsesión y consumían vídeos alusivos a ataques violentos, reales o no, de manera compulsiva, en distintas plataformas y redes sociales.

De hecho, no parece haber, salvo que el análisis profundo de esos dispositivos y conversaciones acabe arrojando un resultado distinto, nadie que les haya instruido o aleccionado, sino que ellos solos, de manera autodidacta, se habrían enfocado hacia ese tipo de contenidos audiovisuales.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, que adelanto en exclusiva el ataque, conforme iban madurando su plan, iban colgando no solo sus intenciones sino también lo que iban a utilizar, en alguno de esos grupos en los que alimentaban sus ideas de ira generalizada hacia la sociedad.

Subieron fotos de las armas

De hecho, los analistas han comprobado que subieron fotos de las camisetas con lemas alusivos a la violencia como solución a esa ira que portaban el viernes, así como del resto del 'uniforme' elegido para el día del ataque. Así mismo, subieron imágenes tanto del machete de 40 centímetros como del bate de béisbol, y anunciaron que iban a imitar algunas de las masacres más conocidas, entre ellas la más conocida de las muchas que se han registrado en Estados Unidos, la de Columbine (Colorado), en 1999.

Otros de los 'referentes' de los dos alumnos del IES de Foios son asesinos y violadores que han actuado con una única víctima y fuera de entornos escolares. Aunque esos casos nada tienen que ver con ataques armados a colegios o institutos, les llamaban la atención porque algunos de ellos circulan sistemáticamente por los foros y chats que promueven el odio hacia la sociedad y soluciones de violencia extrema como acción individual para distinguirse del resto y adquirir notoriedad en ese tipo de círculos.

Eligieron a su víctima porque estaba sola

Tal como adelantó este diario, la chica de 14 años y su amigo, de 13, accedieron a su instituto a las 8.00 horas del viernes pasado, 19 de junio, último día de clase del curso 2025-26, con la idea de causar varias muertes y quitarse después la vida. Su primera y única víctima fue una alumna de 12 años de 1º de la ESO a la que ni siquiera conocían y a la que eligieron porque estaba sola en un banco, cerca de las canchas de baloncesto, lo que la convertía en una primera víctima fácil.

Ambos se acercaron y, tras realizarle una pregunta irrelevante, la adolescente trató de degollarla con el machete. Gracias a que la niña se apartó a tiempo y a que la presunta agresora atacó con imprecisión y falta de convicción, todo quedó en una herida leve en el cuello de su víctima. La acción, como es lógico, provocó momentos de pánico entre el escaso número de estudiantes que había ese momento y ese día en el exterior del edificio, esperando a entrar en las aulas. Varios acudieron en busca de la ayuda del profesorado, que reaccionó de inmediato reteniendo a los agresores y llamando a la Guardia Civil, que detuvo a la de 14, pero no al de 13, dado que a esa edad aún es inimputable penalmente.