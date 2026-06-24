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Detenido en Orihuela Costa tras dar positivo en cocaína, destrozar un coche patrulla e intentar huir a pie

La Policía Local arresta a un varón sobre el que pesaban varias órdenes de búsqueda después de una agresiva persecución que deja a varios agentes heridos

Policía Local en la explanada de Playa Flamenca

Policía Local en la explanada de Playa Flamenca / Loreto Mármol

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Loreto Mármol

La Policía Local de Orihuela ha detenido a un hombre tras una fuga agresiva. El varón dio positivo en drogas, destrozó un coche patrulla e intentó huir a pie. Gracias a un aviso ciudadano, los agentes pudieron interceptar un vehículo cuyo conductor intentó identificarse con el carnet de otra persona.

Después le realizaron el Drogotest, arrojando un resultado positivo en cocaína.

Además, al comprobar su verdadera identidad, se pudo averiguar el motivo de su engaño: constaban multitud de órdenes de búsqueda y detención por parte de juzgados de todo el país. A todo ello se añadía que carecía de permiso de conducir.

Pero no todo quedó ahí. El sospechoso mostró resistencia y produjo daños en el vehículo policial, llegando a adoptar una actitud muy violenta. Mientras lo trasladaban a un centro médico, rompió la ventanilla y el marco de la puerta del coche patrulla, ya en marcha, con el objetivo de saltar y darse a la fuga, logrando emprender la huida a pie.

Tras una intensa persecución por una urbanización, los agentes lograron alcanzarlo, reducirlo y asegurar su detención, llevándolo de nuevo al vehículo policial, esta vez escoltado.

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Lamentablemente, varios agentes resultaron lesionados durante la intervención. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.

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