Un incendio de Torrent obliga a desplegar seis medios aéreos y activar la situación 1 de emergencia

Un incendio de vegetación declarado a primera hora de esta tarde en el término municipal de Torrent, en concreto en la zona de Calicanto -cercano a la calle Palafox, zona General Cavalcanti -, ha obligado a desplegar un importante dispositivo de extinción. Ante la evolución de las llamas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha tomado la decisión a las 16:20 horas de activar la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

La situación 1 se pone en marcha cuando la evolución de un fuego puede afectar potencialmente a bienes de naturaleza forestal o, de forma leve, a la población y bienes de naturaleza no forestal, requiriendo la incorporación de medios extraordinarios.

Despliegue masivo de medios aéreos y terrestres

Aunque en un primer momento se habían movilizado tres aeronaves, la fuerza del fuego ha obligado a Emergencias a duplicar los recursos aéreos en la zona. El dispositivo actual que trabaja en el terreno está compuesto por siete medios aéreos, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat apoyadas por una autobomba, y dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Por el momento se desconocen las causas que han originado el inicio de las llamas en el paraje afectado de este municipio de l'Horta Sud.

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