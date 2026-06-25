Guardia Civil

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Detenido un grupo de sicarios que trató de asesinar a un empresario de Puçol

Cuatro sicarios, tres hombres y una mujer todos de nacionalidad colombiana, han sido detenidos por la Guardia Civil por tratar de asesinar a un empresario de Puçol el pasado mes de diciembre pero que tenían planeado volver a intentarlo este verano. Dos de los detenidos dispararon con un arma de fuego desde una motocicleta a la víctima, que logró salir ilesa, mientras que un tercero dio cobertura desde un vehículo y la mujer ocultó el arma.