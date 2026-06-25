El violador de los portales de València, condenado a otros 10 años de cárcel por su primer ataque, en Halloween de 2021

La Audiencia de València acaba de condenar a Iván C. V., más conocido como el violador de los portales, a diez años de cárcel por la que fue su primera violación conocida, cometida en la Noche de Halloween de 2021, tres años y medio antes de ser detenido en una calle de València en abril de 2025. Con estos 10 años, el violador en serie, el más prolífico de cuantos han actuado en València en las últimas dos décadas, ya suma 24 años de prisión en cinco condenas.

Tal como adelantó Levante-EMV, por esa agresión sexual cometida en la madrugada del 1 de noviembre de 2021, Iván C. V., hoy de 31 años, se enfrentaba a una petición de pena de 12 años por parte de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida en nombre de la víctima por el abogado penalista Joaquín Ródenas. Como en todas las condenas anteriores, el violador en serie confeso ha preferido reconocer los hechos y llegar a un pacto de conformidad, aunque en este caso solo le haya supuesto un ahorro de dos años de cárcel.

El juicio contra Iván C. V. estaba fijado para el 12 de junio. Seis días antes, su defensa, por orden expresa del acusado, se avino a cerrar el pacto: ni los 6 años que aceptaban ellos ni los 12 de las acusaciones. El trato se firmó por 10 años de cárcel. Y no solo eso. Además, aceptaba los 10 años de libertad vigilada y otros tantos de prohibición de comunicarse con la víctima o acercarse a menos de 500 metros de ella, exactamente lo que pedía Ródenas en su escrito provisional. También se le condena, como querían el fiscal y la acusación particular, a no poder trabajar con menores, ni de manera remunerada ni gratuita, durante seis años a partir de que salga de prisión, una pena asociada a todos los delitos de violencia sexual.

Así mismo, el violador en serie, que en el uso de su derecho a la última palabra, como ya hiciera en las otras ocasiones, volvió a pedir que no le dejen salir de la cárcel porque sabe que reincidirá, deberá pagar 7.800 euros a su víctima por las lesiones que le causó y 45.000 más por el perjuicio moral y las secuelas de la brutal agresión sexual. Ambas cuantías son las que solicitaban las acusaciones, bien lejos de la que pretendía su abogado antes del acuerdo: 1.000 euros por todo.

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La brutal agresión de Halloween

El depredador, recoge ahora la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de València, estaba sentado aquella noche, a las 2.20 horas de la madrugada del 1 de noviembre, en un banco de un parque de València, que Levante-EMV no revela por razones obvias de preservación de la identidad de la víctima.

La vio llegar. Como el resto de sus víctimas, era una chica muy joven, de poco más de veinte años. Venía de trabajar y se dirigía a su casa. Él empezó a seguirla. Discretamente. La chica estaba a solo tres minutos del portal. 245 metros. Cuando ella introdujo la llave en la cerradura, empezó la pesadilla que aún no ha conseguido remontar.

La sentencia, que no admite recurso porque está pactada con el acusado, recoge que "la abordó por la espalda y la sujetó con el brazo izquierdo rodeándole el cuello con fuerza durante unos minutos asfixiándola, haciéndole perder la respiración momentáneamente y creando un grave temor a su víctima, a la que empujó hacía la rampa de garaje del edificio justo al lado del portal donde, mientras la sujetaba con el antebrazo por el cuello" empezó a manosearla entera. Luego, "le quitó el suéter que portaba para taparle los ojos y colocando a (...) de espaldas a él", sometiéndola a varias violaciones sucesivas, unas completas y otras, fracasadas por su propia disfunción eréctil.

Aturdida y muerta de miedo, la obligó a arrodillarse "mientras la agarraba con fuerza del pelo" para mantenerla sometida. Le ordenó entonces que le practicara una felación, pero la resistencia de la chica hizo que fracasara en esa última agresión sexual, así que se masturbó, dejando su ADN sobre la víctima. Luego, huyó.

La denuncia que durmió casi cuatro años

Por fortuna, esa joven, hoy destrozada aún por las secuelas psicológicas y emocionales que, entre otras cosas, le dificultan disfrutar de una vida sexual plena y saludable con su pareja y que cuatro años y medio después de aquellos hechos continúa recibiendo tratamiento psicológico, denunció. Eso permitió recoger y guardar ese vestigio biológico que hoy ha llevado a la quinta condena de Iván C. V. por esa primera (conocida) y salvaje violación.

El 14 de abril de 2025, a las 18.30 horas, tres años y medio después de esa denuncia, agentes de una patrulla motorizada de la Policía Nacional detenían en una calle de València a Iván C. V., el delincuente sexual más buscado en ese momento por los especialistas de UFAM-Investigación, la unidad de atención a la familia y la mujer, integrada por un puñado de agentes, mujeres y hombres, adiestrados en la resolución de agresiones sexuales en València. Los policías habían reconocido al violador gracias a la difusión que habían enviado a todas las patrullas los investigadores.

En UFAM-Investigación, sabían cómo era el violador y cuál era su método, pero no tenían ni idea de su identidad: hasta ese día, Iván C. V. había sobrevivido como un camaleón, de día, el antiguo alumno de danza del Conservatorio, el pacífico hijo que vivía en Meliana con su madre, ajena por completo a las andanzas nocturnas de su hijo; de noche, un depredador de la peor especie, carcomido por el consumo obsesivo de porno, que salía con su bici, su mochila y sus ropas oscuras a acechar y, si se terciaba, a cazar a mujeres solas en la madrugada.

Había dejado ADN seminal en muchos de los escenarios, como el de Halloween de 2021, pero no estaba fichado, así que su perfil genético no estaba en la base policial por lo que no servía para ponerle nombre y apellidos.

Meses persiguiendo a un fantasma

Serían una imagen de una cámara de seguridad, captada solo unos días antes de su arresto, junto con la descripción detallada a partir del relato de las víctimas, las claves para emitir esa orden de detención a todos los policías de València y áreas próximas que acabó dando los resultados buscados.

En ese momento, los agentes de UFAM-Investigación llevaban meses intentando atrapar a un depredador sexual que repetía una y otra vez el patrón de ataque: se movía en bicicleta, acechaba a sus víctimas de madrugada, las seguía y, cuando llegaban al patio de sus domicilios, las atacaba por la espalda.

Primero, un mataleón -la táctica de causar una estrangulación sanguínea con el antebrazo atacando por la espalda- para dejarlas semiinconscientes. Luego, la sucesión de ataques sexuales. Y después, la huida, a veces llevándose un trofeo y otras, nada.

Ese día, cuando los compañeros de las motos llegaron a la Jefatura Superior con el detenido, hubo alegría y aplausos en el grupo de la UFAM: ya tenían al 'violador de los portales'. Le imputaban trece agresiones sexuales, cometidas entre el 27 de enero de 2024 y el 6 de abril de ese año, ocho días antes de su detención.

Les dio las gracias por detenerlo

Tres días después, el 17 de abril por la tarde, Iván C. V., en ese momento de 30 años, un delincuente sexual que no dejaba de agradecerle a la Policía haber frenado su cada vez más acelerada y violenta sucesión de ataques, comparecía ante el juez de guardia, el titular de la plaza 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València. A la vista del atestado entregado por los investigadores de la UFAM, de la confesión casi desesperada del propio detenido y atendiendo a la petición de su fiscal, el magistrado dictó prisión provisional y sin fianza para el reo.

Para cuando los policías lo llevaron ante el juez, las 13 violaciones imputadas el día del arresto ya se habían convertido en 17. Gracias a que empezaron a remontarse en el tiempo más atrás de ese 27 de enero de 2024, buscando el patrón del violador de los portales, y gracias a la propia confesión de Iván C. V.

No solo les lloró porque, decía, no podía contener su pulsión de tratar de dominar a mujeres jóvenes agrediéndolas sexualmente de una manera cruel y salvaje, pulsión provocada, según él, por su obsesivo consumo de pornografía -cada vez más extrema- desde que era un crío, sino que además les explicó con detalle la comisión de ataques que en ese momento los investigadores aún no le habían atribuido.

Entre ellos, ese primer asalto sexual, uno de los más brutales de cuantos ha protagonizado. Les dijo que había sido en Halloween de 2021, su peculiar forma de celebrar el terror, al parecer. Los investigadores se quedaron boquiabiertos, porque ese episodio que narraba con pelos y señales se había producido muchísimo tiempo antes; concretamente, tres años y medio antes de su detención, dos años y tres meses antes del que los agentes habían creído su primero asalto.

Cinco condenas firmes: 24 años de cárcel

Con esta, ya son cinco las condenas firmes por esa sucesión de violaciones que suman 24 años de cárcel. Las 17 agresiones sexuales imputadas a Iván C. V. se están convirtiendo en un goteo de juicios porque, por decisión judicial, cada uno de esos 17 hechos fueron desperdigados por los 21 juzgados de que consta la ciudad de València.

Hay quien lo defiende alegando que de este modo acumulará más condenas y quien lo critica, porque desdibuja extraordinariamente el patrón criminal: no es un violador cruel que ataca una noche, sino un depredador con un método que actuó durante, al menos, tres años y medio. 17 veces, que se sepa, porque nadie entiende el vacío entre noviembre de 2021 y enero de 2024. En este punto, los especialistas en agresiones sexuales recuerdan que se denuncian muchos menos ataques de los que se producen, sobre todo, cuando se quedan en intentos. Y a Iván le pasaba mucho lo de quedarse en intento.

A causa de esa dispersión de casos por los juzgados, no todos llegarán a juicio al mismo tiempo. Ni a los mismos tribunales. Tres de las agresiones ya tienen condena, siete años en conjunto. Las penas las ha impuesto un juzgado de lo Penal. Son tribunales unipersonales porque solo ven delitos con menos de cuatro años de condena.

Esas tres agresiones sexuales se quedaron en tocamientos, así que le pedían penas inferiores a ese umbral de cuatro años, lo que impidió que fueran vistos por la Audiencia Provincial, reservada a los delitos de mayor gravedad.

"Si soy sincero, lo volvería a hacer"

El primer caso que llegó a juicio, a principios de este 2026, fue el asalto perpetrado el 23 de marzo de 2025. Se saldó con dos años y medio de cárcel impuestos por el Juzgado de lo Penal 4 de València. El mismo magistrado celebró poco después el segundo juicio, en esta ocasión, por dos de las agresiones -la casualidad hizo que recayeran en un mismo juzgado instructor, así que generaron un solo procedimiento-, perpetradas el 28 de junio y el 29 de julio de 2025. El juzgador le impuso otros cuatro años de cárcel, dos y medios por el primero y uno y medio por el segundo, el único en el que la víctima era menor de edad.

El siguiente juicio, que correspondía al ataque sufrido por la víctima del 27 de enero de 2024, la que se creyó inicialmente la primera, sí llegó a la Audiencia porque fue más grave -con penetración- y requería más condena. Recayó en la sección cuarta, que le impuso siete años de condena tras un acuerdo entre el fiscal, que pedía 12, como en el asalto de Halloween de 2021, y la defensa.

Fue precisamente en esa vista oral, celebrada el pasado 30 de abril, donde Iván C. V. volvió a clamar que lo dejaran dentro de la cárcel porque no respondía de sus actos en caso de obtener la libertad. "Si soy sincero, lo volvería a hacer", le dijo al tribunal. De momento, su deseo se sigue viéndose cumplido: ya suma 24 años de cárcel.