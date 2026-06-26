Accidente mortal
Muere un motorista de 20 años tras ser embestido por un coche en Paiporta
El siniestro se produjo este jueves por la tarde a la altura del municipio valenciano cuando un turismo golpeó por alcance al ciclomotor en el que viajaba la víctima
Un trágico accidente de tráfico se ha cobrado la vida de un joven de 20 años en Paiporta. El siniestro mortal se produjo este jueves por la tarde en la carretera CV-400, dentro del término municipal de este municipio valenciano, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El aviso del accidente se registró alrededor de las 16:40 horas en el kilómetro 2,3 de la citada vía autonómica, una de las principales arterias que conecta los municipios de la comarca de l'Horta Sud con València.
Choque por alcance e investigación abierta
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto Armado, el suceso consistió en una colisión por alcance, en la que un turismo golpeó por detrás al ciclomotor que conducía la víctima mortal.
Hasta el lugar de los hechos, el CICU movilizó de urgencia una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB). Pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios, los médicos desplazados solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre en el mismo punto del accidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Por el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron el letal impacto. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades del alcance mortal.
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