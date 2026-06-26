La banda que revienta cajeros con explosivos en Valencia utiliza pólvora negra con el método de la 'pala del pizzero'

Tres asaltos, cero euros de botín y un reguero de destrozos severos. Es el balance, por ahora, de las andanzas de una banda que lleva tres intentos de desvalijar cajeros con explosivos en tres municipios valencianos provocando explosiones para acceder a los cajetines que almacenan el dinero, para lo cual están utilizando uno de los métodos más clásicos de esta especialidad delictiva: el de la 'pala del pizzero'. ¿Y cómo? Introduciendo la cantidad adecuada de pólvora a través de la ranura de expedición de los billetes con ayuda de un elemento plano -de ahí lo de la pala- y hacer detonar después ese explosivo casero usando un activador rudimentario pero eficiente a cierta distancia. La última vez que la Guardia Civil atrapó a un grupo especializado en este método, en marzo pasado, tres de sus seis miembros vivían en València.

La última 'hazaña' de los ladrones, de quienes se cree que aún están 'aprendiendo' el método, la protagonizaron a las 3.30 horas de la madrugada del jueves, 25 de junio, en Benifairó de les Valls, tal como adelantó este jueves Levante-EMV en exclusiva. Cuatro de los asaltantes, vestidos de negro y con las caras cubiertas con capuchas, bragas y pasamontañas, se acercaron al cajero del BBVA, el único que quedaba en este pequeño municipio del Camp de Morvedre, e introdujeron la carga explosiva en la ranura, siguiendo los pasos habituales del 'pizzero'. Luego se alejaron y, apenas unos segundos después, un brutal estruendo despertó a la mitad de los habitantes de Benifairó. La parte superior del cajero saltó por los aires y la onda expansiva acabó por destrozar el bar de enfrente, pero el receptáculo que alberga los cajetines con los billetes quedaron intactos. ¿Poco explosivo? ¿Mal colocado?

"¡Vamos, vamos!": en perfecto castellano

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las investigaciones, trata de seguir los pasos a esta nueva banda que, por cómo está actuando hasta ahora, parece ser nueva y contar, posiblemente, con algún miembro o allegado de otro grupo anterior, más avezado.

Hasta ahora, se sabe que varios de los ladrones son españoles -testigos les escucharon gritar "¡vamos, vamos!", sin ningún acento definido, tras el reventón del cajero de Benifairó, urgiendo a la huida- y que suelen actuar de cinco en cinco: cuatro se ocupan de la explosión y del posterior robo, y el quinto se queda en el coche, con el motor en marcha, para garantizar una fuga lo más veloz posible.

En todos los casos han utilizado el mismo modelo: un Audi A6; negro y robado cerca de València, en el caso de Benifairó. Es uno de los modelos más apreciados por los ladrones, tanto por butroneros como por desvalijadores de cajeros, no solo por sus prestaciones -es rápido, grande y no suele fallar-, sino sobre todo por la facilidad para robarlo, principalmente los fabricados antes de 2010.

Los asaltantes eligen, como es habitual en este tipo de robos, municipios pequeños, con escasa población y sin cuartel de la Guardia Civil. Y, a ser posible, con poca Policía Local. ¿La hora? El tramo medio de la madrugada, justo cuando, en teoría, la población duerme profundamente. Hasta que se produce la detonación, claro.

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Tres asaltos, ningún botín

De momento, sus andanzas comenzaron el 11 de junio, con un primer asalto que se quedó en intento, en un cajero de CaixaRural -sin oficina, siquiera- a las afueras de l'Alcúdia (Ribera Alta). Las cámaras de seguridad captaron a los ladrones, encapuchados, manipulando el expendedor de billetes, pero no hubo explosión. Esa noche actuaron más tarde, pasadas las cinco de la madrugada, y las imágenes captaron a siete personas. Todo apunta a un primer ensayo. Incluido el haber elegido una noche de jueves sin festivo a la vista, es decir, sin esperar a que el cajero estuviese convenientemente repleto de billetes.

Dos días después, el 13 de junio, sábado, día de dinero en los cajeros, llegó la acción de verdad. Fue en un ATM de Agrobank (Caixabank) en Casinos (Camp de Túria) a las tres y media de la madrugada. Los cuatro encapuchados colocaron el artefacto con pólvora, reventaron la máquina pero, de nuevo, tuvieron que huir sin dinero porque no lograron que se abriesen los cajetines de los billetes. Lo único que consiguieron fue causar numerosos daños materiales y un enorme susto al vecindario. El quinto ladrón, de nuevo, esperaba al volante de un A6, con el que escaparon sin demasiada dificultad.

Alerta policial máxima

En ambos casos, han acudido al lugar de los hechos especialistas en explosivos del Gedex de la Guardia Civil, que han tomado muestras para analizar los compuestos que han dejado las explosiones y determinar qué han utilizado. De momento, los expertos ya han apuntado a que, casi con toda seguridad, lo que han empleado es pólvora negra.

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Desde entonces, han esperado 12 días hasta el siguiente golpe, el de Benifairó. También fracasado. La desventaja -para los ladrones- es que ahora ya han enseñado sus cartas: todas las patrullas de la Guardia Civil y de las policías locales, así como de la Policía Nacional, están en alerta máxima cada madrugada, esperando su siguiente movimiento, que probablemente no tarde mucho en darse. La pregunta es dónde, pero también si acabarán consiguiendo robar algo o si antes acabarán confinados tras los barrotes de un calabozo policial.