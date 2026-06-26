Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
WhatsApp ZapateroObras metrovalenciaCondena Sergio BlascoCalor Comunitat ValencianaValencia BasketJuan RoigTráfico Valencia
instagramlinkedin

Ahogamientos

Muere en Mallorca una niña de 3 años que sufrió el miércoles un ahogamiento en una piscina

La pequeña ha fallecido en el hospital, donde permanecía ingresada tras ser encontrada por sus familiares inerte en el agua en una casa alquilada de la localidad de Pollença

Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares.

Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares. / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Ollés

Palma

La niña británica de 3 años que sufrió un ahogamiento en una piscina de una vivienda de la localidad malloquina de Pollença falleció este jueves en el Hospital Son Espases, según han confirmado fuentes policiales. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde en una finca que una familia de turistas británicos había alquilado para pasar sus vacaciones en Mallorca. Los familiares de la menor la encontraron flotando inerte en la piscina, la sacaron del agua y alertaron a los servicios de emergencias.

Noticias relacionadas

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local de Pollença y de la Guardia Civil, así como una ambulancia del Ib-Salut. Los efectivos sanitarios reanimaron a la menor y la trasladaron de urgencia a Son Espases, en cuya UCI pediátrica quedó ingresada en estado crítico. Los médicos no han podido más que certificar su fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de València condena a Sergio Blasco, exdirector del Hospital General a 7 años de cárcel por fraude y blanqueo
  2. Los wasap de Zapatero revelan que Morant frenó su presencia en un acto de la Diputación de Valencia con Ens Uneix
  3. Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
  4. Apagón en tres comarcas de Valencia: una excavadora las deja sin teléfono ni internet durante dos horas
  5. Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
  6. La excepción valenciana: el calor extremo y persistente continúa en la Comunitat Valenciana hasta la próxima semana
  7. El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, renuncia a un aumento salarial de más de 10.000 euros anuales
  8. Cierra por obras el metro a la playa: 'Es un ejemplo de cómo el PP trata a València

Muere en Mallorca una niña de 3 años que sufrió el miércoles un ahogamiento en una piscina

Muere en Mallorca una niña de 3 años que sufrió el miércoles un ahogamiento en una piscina

El PP pide la dimisión de Sayo Gandia por "el caos de la implantación del sistema puerta a puerta" en Ontinyent

El PP pide la dimisión de Sayo Gandia por "el caos de la implantación del sistema puerta a puerta" en Ontinyent

Xàtiva aprueba la solicitud de ampliación del presupuesto y del plazo de ejecución del futuro centro de día

Xàtiva aprueba la solicitud de ampliación del presupuesto y del plazo de ejecución del futuro centro de día

Vicente Rioja, chef valenciano: "Se puede hacer una buena paella a gas, pero le faltaría un ingrediente"

Vicente Rioja, chef valenciano: "Se puede hacer una buena paella a gas, pero le faltaría un ingrediente"

Os y Lluna, los dos perros mayores que buscan una familia para no separarse después de 12 años juntos: “No merecen acabar así”

Os y Lluna, los dos perros mayores que buscan una familia para no separarse después de 12 años juntos: “No merecen acabar así”

La UV reconoce a varios estudiantes de Ontinyent por sus calificaciones en las PAU

La UV reconoce a varios estudiantes de Ontinyent por sus calificaciones en las PAU

Una sola página web falsa basta para engañar a los robots de compras con IA

Una sola página web falsa basta para engañar a los robots de compras con IA
Tracking Pixel Contents