El hombre salvajemente agredido a martillazos en Murcia continúa en la UCI

El varón que fue atacado a martillazos en Torre Pacheco continuaba este sábado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Virgen de la Arrixaca de Murcia, informan fuentes de la Consejería de Salud. El agredido fue trasladado, en estado muy grave, en ambulancia hasta el hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo y resiste.

Los investigadores de la Guardia Civil, Cuerpo que asumió las pesquisas, esperan que su estado de salud mejore para poder tomarle declaración sobre qué motivó la pelea que dio lugar al violento ataque, el cual acabó con la víctima, ensangrentada, tirada en la acera mientras su presunto agresor seguía, martillo en mano, a su lado.

Se llegó a temer por la vida del afectado, un vecino que, en el caso de sobrevivir, podría sufrir graves secuelas de por vida, dado que numerosos golpes le fueron asestados en la cabeza. Serán los profesionales de la Neurología del hospital ubicado en El Palmar quienes llevarán a cabo el diagnóstico.

Malviviendo en una casa del pueblo

Los hechos tenían lugar el pasado martes por la tarde, en la calle, aunque la discusión en cuestión habría comenzado en el interior de una vivienda, entre tres varones que estarían residiendo en ese lugar. Y es que en el altercado se vieron implicados tres hombres (todos de origen extranjero, sin recursos económicos ni red familiar y, por tanto, en situación de extrema vulnerabilidad) residentes en el inmueble, aunque fue uno de ellos, el ahora ingresado, el que se llevó la peor parte.

Se vivieron escenas dantescas antes de que el presunto agresor, cubierto de la sangre de su víctima y con el martillo en la mano, fuese interceptado en la vía pública, donde se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, después de que testigos llamasen a Emergencias. Al sujeto lo esposaron en la misma calle, al mobiliario urbano.

Un grupo de personas que estaba en un kebab justo enfrente de la casa en cuestión, y que se toparon con la sangrienta escena, telefonearon al 112 para pedir ayuda: otros grabaron en vídeo con el móvil lo que estaban viendo. Una ambulancia trasladó al damnificado, ensangrentado e inconsciente, al Virgen de la Arrixaca, donde, de momento, resiste. Se le llevó a este hospital porque es el que cuenta con servicio de Neurología, lo que necesitaba el paciente que presentaba el gravísimo traumatismo craneoencefálico.