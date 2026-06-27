La Policía Nacional detiene a un hombre por agredir a una trabajadora sanitaria del Hospital General de Elx

Las cifras de agresiones entre el personal no sanitario y el sanitario son escalofriantes. Hasta el extremo de que un reciente estudio de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO PV revelaba que el 73,5% del personal no sanitario y el 85,8% del personal sanitario de la Conselleria de Sanidad ha sufrido algún tipo de agresión en la Comunidad Valenciana mientras trabaja. La situación es tal que se considera que las agresiones en el sistema público valenciano son estructurales, están normalizadas, afectan a todos los empleados y tienen un origen común en el colapso. Tanto es así que agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre de 43 años de edad como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, tras agredir a una trabajadora sanitaria en el Hospital General Universitario de Elche mientras esta se encontraba desempeñando sus funciones en el área de Urgencias.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Durante la atención

Los hechos tuvieron lugar, según la información proporcionada por el Cuerpo Nacional de Policía, durante la asistencia sanitaria a un paciente que presentaba una fractura. Según la denuncia presentada, en el momento en el que el personal médico trataba de reducir la lesión, el paciente comenzó a mostrarse agresivo, al parecer como consecuencia del dolor, llegando a propinar varios puñetazos en la espalda de la sanitaria. Posteriormente, habría agarrado a la víctima por la zona de los hombros y le habría zarandeado con fuerza, mientras gritaba que no le tocaran.

Tras los hechos, la mujer acudió a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia, aportando, además, comunicación de accidente laboral. Fue así como los agentes iniciaron las gestiones necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido y para la plena identificación del presunto autor.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación. / INFORMACIÓN

Delito de atentado a agente de la autoridad

Durante la investigación, los policías pudieron comprobar que la víctima ostentaba la condición de empleada pública y que la agresión se habría producido mientras realizaba labores propias de su puesto de trabajo en el Hospital General de Elche. Por este motivo, los hechos fueron calificados inicialmente como un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, que es el tipo penal que se utiliza en estos casos.

Finalmente, agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche localizaron al presunto autor y procedieron a su detención, informándole de los derechos que le asistían como detenido. El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de Instrucción de guardia en Elche.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

Interlocutor Policial Sanitario

La actuación se enmarca en las medidas de prevención y respuesta frente a las agresiones a profesionales sanitarios, reforzadas a través de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, una herramienta impulsada para mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los centros sanitarios ante el incremento de este tipo de incidentes, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones y ofrecer una respuesta policial más rápida y eficaz, tal y como informaron desde la Policía Nacional.

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Pocas denuncias

De hecho, el informe que la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO PV presentó el pasado mes de marzo se basaba en las encuestas a más de tres mil profesionales durante los meses de noviembre a febrero de este mismo año. Significativo es que, entre los datos más desoladores que dejaba el estudio en cuestión, se apuntaba a que las agresiones se han cronificado y más de la mitad del personal sufre maltrato de forma reiterada. El 46% de los y las profesionales reconocían que habían padecido estos ataques más de una vez durante el mismo año, y el 17% del personal no sanitario y el 28,5% del personal sanitario refería que incluso han sufrido agresiones una o más veces cada mes. Incluso la mayoría del personal decide no denunciar el maltrato recibido por pacientes o familiares, con la mitad del personal no sanitario que decía no denunciar nunca (53,8%), mientras el personal sanitario que solo comunicaba las más graves y solo un 22% admitía que las comunica siempre. Afortunadamente, en este caso sí hubo denuncia y detención por parte de los agentes de la Policía Nacional de Elche.