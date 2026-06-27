La Policía saca del mercado 2,4 toneladas de cocaína con destino al Puerto de València

La Policía antinarcóticos de Colombia se ha incautado de 2,4 toneladas de cocaína destinada al Puerto de València, camuflada dentro de un envío de derivados del café contaminado con la droga. El envío fue abortado justo una semana antes de que fuera excarcelado el último de los jefes de la macroorganización de narcos desmantelada en València durante la Operación Spider, la mayor red de corrupción del puerto valenciano especializada en el rescate de grandes alijos llegados por vía marítima a estos muelles. Casualidad o no, la coincidencia temporal entre ambos hechos no deja de llevar a la pregunta de si hay un intento por rearmar la telaraña desmontada por la Udyco de la Policía Nacional en octubre de 2025, aunque tanto la policía como el juez de la causa, titular de la plaza 15 de la Sección de Instrucción de València estarán muy atentos a cualquiera de sus movimientos para que los responsables de esa macrorred no vuelvan a las andadas.

La incautación se produjo el viernes, 12 de junio, dentro del Puerto de Cartagena de Indias, en el norte del país andino, durante, según la información facilitada por la Policía Nacional de Colombia, una inspección rutinaria llevada a cabo sobre determinada mercancía antes de ser embarcada hacia puertos 'calientes' de Europa, como es el de València, líder durante casi dos décadas como puerta de entrada de la droga a los mercados europeos. Tres días después, el lunes 15 de junio, la Policía colombiana informó oficialmente de la intervención y aseguró que pudo llevarse a cabo gracias a la ayuda de los perros adiestrados en la detección de ese estupefaciente, aunque lo más probable es que detrás haya una operación en curso.

Según la información facilitada por la policía en Cartagena, en concreto, por el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, la actuación ha permitido sacar "de los mercados internacionales ilícitos más de 6,1 millones de dosis de clorhidrato de cocaína", la fórmula más habitual de comercialización de esta droga. Según sus cálculos, los 2.400 kilos de cocaína incautados están valorados en 13.408 millones de pesos colombianos, lo que traducido a euros serían unos 3.452.668, es decir, casi tres millones y medio de euros.

Pero esa es la estimación con el precio que tiene el kilo al por mayor cuando sale del país productor, es decir, unos 1.400 euros, según la Policía colombiana. Una vez toca tierra en Europa, en España, concretamente, ese dinero se multiplica por entre 12 y 14 veces, en función de su pureza, el momento de la transacción y la cantidad final que se adquiera -no deja de estar sujeta a las leyes del mercado: cuanto más producto te lleves, mejor precio te hacen-.

Así, en este momento, la droga que llega a los muelles valencianos en grandes cargamentos se está vendiendo, en este momento, a entre 17.000 y 20.000 euros el kilo, lejos de los 30-35.000 que llegó a valer hace apenas una década. Es decir, que las mafias europeas -principalmente albanesas, del cártel de los Balcanes- que habrán financiado ese envío se habrían embolsado entre 40,8 y 48 millones de euros, con una ganancia limpia -costes de distribución y mordidas, aparte- de entre 37,3 y 44,5 millones de euros.

En pellets de café

En esta ocasión, la droga iba camuflada en sacos de pellets de café -se utilizan como biomasa, como favorecedores de la germinación de todo tipo de plantas y como producto de limpieza para molinillos de máquinas de café-, es decir, no habían utilizado el método del gancho perdido, que consiste en colocar las pastillas de droga de a kilo en mochilas arrinconadas dentro del contenedor. En esos casos, el importador de la carga legal es completamente ajeno al uso de su envío para el narcotráfico.

Ese ha sido el sistema más usado en las últimas dos décadas para traer la droga a través del Puerto de València, lo que hizo posible esa corrupción sistémica que implicó a la estiba, a empresas transportistas y hasta a algún mando de la Guardia Civil, ya que se precisaban collas de recuperadores para extraer toda esa droga de los muelles en minutos y sin llamar la atención. Esa era precisamente la función de las más de seis decenas de investigados en la Operación Spider.

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En esta ocasión, la modalidad ha sido la de contaminar parte de la carga -la Policía colombiana estima que había cocaína en un 9,8% de la mercancía-, lo que necesariamente implica que quien iba a recibir la carga estaba al tanto del contenido, ya que no es lo mismo recuperar unas cuantas mochilas del interior de un contenedor y huir, que tener que separar pacientemente los sacos con droga en mezcla, de los que solo contuviesen café, una tarea que requiere bastante más tiempo y un espacio seguro, dado que el envío constaba de 1.660 bolsas colocadas en palets. De momento, no hay detenidos.