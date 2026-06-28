Detenido el joven de 19 años que conducía uno de los vehículos implicados en el accidente mortal frente a la Magdalena

La Guardia Civil ha detenido este domingo por la tarde al conductor de uno de los vehículos implicados en el accidente mortal que ha ocurrido esta pasada madrugada en la N-340 frente a la ermita de la Magdalena, tal y como ha podido saber Mediterráneo de fuentes de toda solvencia. La persona arrestada es un joven varón de 19 años que conducía el BMW de color negro que, al parecer, regresaba de Benicàssim y que sobre las 2.20 horas protagonizó el trágico accidente en el que han muerto cuatro personas y que ha dejado otros seis heridos.

El detenido estaba al volante de un coche en el que murieron dos personas: el copiloto y uno de los pasajeros de la parte de atrás. Ambos fallecidos en este BMW tenían apenas 18 años y eran de Burriana. En este turismo iba además otra persona, que está herida grave. El conductor, ahora bajo custodia de la Guardia Civil, salió herido leve (de hecho sufrió las heridas más leves de entre los tres coches involucrados en el siniestro). El joven ya ha recibido el alta hospitalaria. Todos los ocupantes de dicho vehículo eran varones.

Cuatro personas iban en el taxi y dos en el otro coche

Las mismas fuentes también apuntan la distribución del resto de víctimas mortales y de heridos en este grave choque. El taxi implicado en el accidente estaba ocupado por cuatro personas: el chófer, un hombre de 40 años de Castelló que tristemente falleció, y tres pasajeros. Estos tres lesionados, también todos hombres, se encuentran en estado grave.

El último de los automóviles que sufrió el impacto estaba ocupado por dos personas. Una de ellas, una mujer de nacionalidad francesa que viajaba de copiloto, murió en el acto. El piloto se encuentra herido grave.

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Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castelló y los dos restantes al Hospital de la Plana de Vila-real. Uno de los heridos del Hospital General se encuentra ingresado en UCI, otros dos están en planta, mientras el último se encuentra en Observación de Urgencias. En el Hospital de la Plana hay dos heridos ingresados en planta.