Un hombre agrede a un camarero a sillazos y lanzándole la caja registradora en Castellón durante un partido de España

La selección española de fútbol le estaba endosando una goleada a Arabia Saudí el pasado domingo, 21 de junio, en el Mundial, y en el Bar Scherezade de Vinaròs la afición estaba disfrutando de la victoria. Sin embargo, dos de los jóvenes que estaban viendo el partido en la terraza del bar hicieron que el ambiente festivo mundialista cambiara por completo.

Según denuncian fuentes conocedoras de lo sucedido a Mediterráneo, estos dos hombres se encontraban en un grave estado de embriaguez y aun así se dirigieron a la barra para pedirle más bebidas alcohólicas al camarero del bar. El trabajador, de acuerdo con las instrucciones que recibe de la gerencia, se negó a servirles nada más para beber en el local.

El trabajador, en shock

La respuesta fue tal que el empleado, un varón de nacionalidad pakistaní, ha quedado en shock por lo sucedido.

Los presuntos agresores, de nacionalidad española, fueron grabados por las cámaras de seguridad del bar y a las cuales ha tenido acceso este diario.

Arrinconado tras la barra

En las imágenes se puede ver como uno de los dos clientes se acerca a recriminarle algo al trabajador y le da un primer puñetazo. El empleado del bar se devuelve con otro puñetazo y lo siguiente ya es la ira por parte de los clientes. Uno de ellos se acerca en actitud amenazante al empleado, señalándose la sien con el dedo índice.

Lo más grave, no obstante, es lo que realiza el asaltante a quien el trabajador había golpeado devolviéndose del primer derechazo. Este joven coge una silla del bar y se la tira a la cabeza, acertándole de pleno, al empleado, quien trata de refugiarse como puede detrás de la barra pero que está acorralado por el otro agresor. Este último aprovecha el estado de indefensión tras haber recibido el sillazo y le propina varios puñetazos más.

Ataque final

Cuando parece que todo va a terminar y se van a ir, el principal agresor agarra otra silla más y se la lanza nuevamente. En esta ocasión, la víctima tiene los reflejos suficientes para detener el objeto.

Pero sin duda el objeto más contundente con el que estos dos clientes que veían el partido de España trataron de agredir a este migante pakistaní fue la caja registradora del bar. El mismo individuo que había lanzado las sillas cogió por último la caja y también se la tiró. La suerte para el empleado fue que en el trayecto, la caja registradora se topó con los tiradores de cerveza y no alcanzó a su objetivo.

Ninguna persona le ayudó

El bar estaba lleno de gente en la terraza y las fuentes afirman con pena que «nadie hizo nada» para proteger al agredido. España ganó 4-0, mientras tanto.

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Los hechos han sido denunciados como presuntas lesiones y amenazas ante la Guardia Civil de Vinaròs.