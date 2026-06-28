ACCIDENTE
Un muerto y cuatro heridos atropellados por un camión de recogida de residuos en Pamplona
Una avería mecánica en el vehículo provoca un trágico atropello múltiple en el Casco Antiguo
EFE
Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave, atropelladas sobre las 15:45 horas de este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de recogida de residuos, al parecer por un problema con el sistema de frenado.
El accidente ha tenido lugar en la cuesta que baja desde la catedral cuando por causas que está investigando la Policía Municipal un camión ha arrollado a unas personas que se encontraban allí, según ha informado el jefe de este cuerpo, Antonio Sánchez.
La causa del accidente parece estar relacionada con el sistema de frenado, si bien se está investigando a qué se ha podido deber.
Dos de los heridos, graves
A consecuencia del atropello una persona ha fallecido en lugar. Una grúa de grandes dimensiones ha accedido a la calle para mover el camión y proceder a su rescate mientras los efectivos de emergencias han trasladado al Hospital Universitario de Navarra a dos personas heridas de pronóstico grave.
En el suceso también han sufrido heridas leves otras dos personas que han sido conducidas una al hospital y otra al centro Doctor San Martín.
La zona se encuentra acordonada por la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral.
El lugar del accidente es una zona muy concurrida los días festivos a esas horas y al parecer este domingo se habían congregado allí numerosas personas que habían participado en la manifestación celebrada con motivo del Día del Orgullo LGTBI+.
Fuente: El Periódico
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