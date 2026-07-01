En Camponaraya
Detenido un hombre de 64 años por la muerte de una mujer de 38 en León
Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis y tratan de esclarecer si existía algún tipo de relación entre ellos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
León
- El primer nido de avispa asiática en Valencia no es el peligroso: la reina ya construye otro mucho mayor
- El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
- Estas son las poblaciones valencianas donde cae el precio de la vivienda usada
- La Audiencia condena a 147 años y medio de cárcel a los principales 14 narcos de València de la trama de Sky por importar 1.650 kilos de cocaína
- Las obras tras la dana en un colegio de Alfafar sacan a la luz 1.600 metros cuadrados de amianto en los techos
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Desaparece un trabajador del Ayuntamiento de Manises en San Antonio de Benagéber
- Alaquàs comprará el convento de la Puríssima a los jesuitas por 3,6 millones de euros