Tribunales
El padre de la menor que denunció a El Jincho tilda de “vergüenza” su absolución y recurrirá la sentencia
La familia extraña que no se hayan tomado medidas sobre las llamadas a su hija o la declaración de la 'amiga'
Para su progenitor es triste que la hayan juzgado como adulta cuando tiene una mentalidad de 10 años
Mi hija es lo que más quiero en este mundo, aunque me la hayan destrozado. Es la frase que resonó hace un par de semanas en la Audiencia de Valencia. Era el padre de la menor que, como testigo, estuvo obligado a decir la verdad y contó cómo a su hija, con una discapacidad del 41% y grado de dependencia uno, le cambió la vida por completo ese día. Este miércoles, según ha explicado a Levante-EMV, le ha vuelto a cambiar la vida "para peor" tras ser conocedor de que la Sección Cuarta de la Audiencia de València absolvía a David Calvo Villa, más conocido como “El Jincho”, y al cantante urbano Escol Osiris, conocido como “Osiris The Enemy” de haber agredido sexualmente a su hija.
El padre ha dicho que no entiende la resolución judicial puesto que, para él, “han obviado muchas cosas. Han tratado a mi hija como si fuera una adulta” cuando en realidad tenía 17 años y una mentalidad de 10 años debido a su discapacidad.
Desde donde viven, el padre ha calificado de “vergüenza" la absolución insistiendo que “se han omitido muchos testimonios” y no se le olvida que la ‘amiga’ de su hija declaró por videoconferencia, mientras a la víctima —a su propia hija— la obligaron a acudir a sala, no aceptando que declarara en la cámara Gesell.
Se pidió la deducción
También se siente decepcionado cuando la supuesta amiga de su hija, en el juicio, explicó que no vio ninguna violación y, cuando la Fiscal le preguntó por lo que declaró al poco de ocurrir los hechos, se acordó de detalles "que no se han tenido tampoco en cuenta en la sentencia", recalca el padre de la menor que denunció.
Es más, la petición de pedir que se le dedujera testimonio a la 'amiga' de la víctima por sus declaraciones contradictorias con lo que vio ese día, le extraña que no se haya tenido en cuenta tampoco.
Igualmente, se lamenta el padre, "no se ha hecho nada sobre las llamadas la noche antes del juicio, a las cuatro de la mañana desde número oculto. O la videollamada cuando tenían prohibido contactar con ella por la orden de alejamiento. Se han obviado muchas cosas" indicando además que "no es justo y me indigna. Y ahora van a machacar a mi hija por redes sociales después de todo lo que ha sufrido".
Así las cosas, en conversación con este periódico, el progenitor de la menor ha reconocido que “como padre estoy destrozado, hundido. Se han cometido muchas irregularidades, por eso vamos a recurrir”.
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