Un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural de Alicante
El asesino machista ha sido trasladado a un hospital por las heridas que se ha provocado con un arma blanca en un chalet de La Cañada del Fenollar
Un hombre de 53 años ha matado a su mujer, de 55, y a una hija de unos 20 años y ha herido a otra de 26 en una casa, ubicada en la partida de La Cañada del Fenollar en Alicante.
La hija que resultó lesionada ha sido la que ha dado la voz de alarma al 112 y a la Policía Local, que se ha personado en el lugar de los hechos poco antes de las ocho de la tarde, casi al mismo tiempo que efectivos de la Guardia Civil, cuerpo competente para investigar este crimen machista al estar una zona próxima San Vicente del Raspeig.
La Guardia Civil está investigando el doble crimen tras recibir un aviso a través del 112 a las 19:40 horas. Las patrullas desplazadas al lugar ha localizado en el interior de la vivienda a dos mujeres fallecidas -la madre y una de sus hijas- y a otra hija con heridas graves de arma blanca.
En la casa se encontraba también el marido y padre de las víctimas mortales, un hombre que también presentaba heridas graves por arma blanca, lesiones que al parecer se las ha causado él mismo con la intención de quitarse la vida.
Tanto la hija como el padre han sido trasladados en ambulancia a un centro hospitalario de Alicante.
Fuentes de la Guardia Civil afirman que no constan antecedentes en el sistema VioGén entre el presunto autor y la mujer fallecida. La investigación permanece abierta.
Las primeras patrullas en llegar a la escena del crimen ha sido de la Unidad de Partidas Rurales y del Grupo Operativo de Intervención Rápida de la Policía Local de Alicante.
La comisión judicial se ha personado ya en el chalet con el fin de examinar la escena del doble crimen y autorizar el levantamiento de los cadáveres.
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