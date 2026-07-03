Conmoción en San Vicente tras el doble crimen machista en Alicante: "Es inexplicable, una tragedia"

"Una tragedia inexplicable". Vecinos del hombre que mató el jueves a su mujer y una hija de unos 20 años e hirió a otra de 26 en un chalé en Alicante se muestran consternados por el doble crimen machista.

El domicilio familiar está ubicado en San Vicente del Raspeig mientras que los hechos se registraron en una segunda vivienda en la partida de La Cañada del Fenollar, del término municipal de Alicante.

La familia vivía en la calle Castellet, muy cerca de los juzgados de San Vicente, y el presunto autor regenta una churrería muy conocida en la ciudad que está situada en el mismo vial y justo enfrente de la casa.

Vecinos de la calle se han mostrado profundamente consternados por el doble crimen y no se lo podían creer. Varios de ellos se enteraron ya la noche del jueves del luctuoso suceso, ya que "esto es un barrio y nos conocemos todos".

El hombre estuvo trabajando ayer en el establecimiento "con total normalidad", ha explicado una mujer que no ha querido identificarse. La churrería, que funcionaba muy bien, con cientos de clientes cada día, ha amanecido este viernes cerrada a cal y canto. Un matrimonio que acudía a desayunar ha conocido entonces la noticia del doble crimen. "No puede ser, es increíble, es una persona normal, un trato amable", han asegurado antes de marcharse sorprendidos.

"Impensable"

A unos pocos metros, una vecina, Pilar, ha afirmado que se trataba de una "buena familia, ella siempre dispuesta a ayudar, no era una vecina, sino como alguien de la familia", mientras su hija, profundamente afectada ha añadido que no había "nada que hiciera pensar esto".

De hecho, cuando a primera hora se han ido enterando del doble crimen, han pensado que se trataba de un bulo: "He pensado que era mentira, no tiene explicación, se le ha tenido que ir la cabeza".

A unas decenas de metros, junto al juzgado, vecinos desayunaban en cafetería mientras coincidían en lo mismo: "Era un matrimonio muy prudente, ella una increíble persona, superservicial, y él no hablaba por no pecar".

Otros vecinos han indicado que el hombre llevaba a la mujer y a las hijas al chalé de La Cañada porque allí "estaban mejor" y que las dos chicas habían tenido problemas de salud.

Un coche de la Guardia Civil circula por la calle de San Vicente donde vivía la familia y tiene la churrería el presunto autor / L. Gil López

Como ha publicado INFORMACIÓN, el hombre de 53 años mató a su mujer, de 51, y a una hija e hirió a otra de 26, que fue la que dio la voz de alarma al 112 y a la Policía Local de Alicante, que se personó en el lugar de los hechos poco antes de las ocho de la tarde, casi al mismo tiempo que efectivos de la Guardia Civil, cuerpo competente para investigar este crimen machista al estar una zona próxima San Vicente.

Tanto las dos víctimas mortales como la hija que resultó herida y el propio agresor presentan heridas de arma blanca, aunque será la autopsia la que determine si también en la agresión mediaron golpes.

Fuentes de la Guardia Civil afirman que no constan antecedentes en el sistema VioGén entre el presunto autor y la mujer fallecida. La investigación permanece abierta.

Cifras

Con este crimen el número de mujeres asesinadas asciende a 26 en lo que va de año y ya son 1.367 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, mientras que el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 523 desde 2013.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.