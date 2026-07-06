Prisión sin fianza para el doble asesino machista de Alicante

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el crimen machista de la Cañada del Fenollar de Alicante. Tras más de tres días ingresado en el Hospital Universitario de Sant Joan, una comisión judicial se ha trasladado al centro sanitario para tomarle declaración. El hombre había tratado de acabar con su vida tras matar presuntamente a su mujer de 55 años y a su hija de 20 y además de causar heridas a otra hija de 26. La joven superviviente del doble crimen seguía recuperándose de sus lesiones en el Hospital Doctor Balmis de Alicante, a casi siete kilómetros de distancia de donde está ingresado el presunto agresor. Fue su llamada la que alertó a las Fuerzas

La magistrada titular de la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado esta tarde el encarcelamiento. La magistrada se ha desplazado junto con la comisión judicial al centro hospitalario donde sigue ingresado el sospechoso para tomarle declaración. El hombre llevaba allí hospitalizado desde el pasado jueves por la noche y custodiado por la Guardia Civil. Este lunes se cumplía el plazo límite de 72 horas para que el detenido pasara a disposición judicial. Sin embargo, todavía no ha recibido el alta médica por las lesiones que se autoinfligió tras el doble crimen. El hospital iba a darle el alta el pasado sábado, pero el detenido de 53 años se desvaneció cuando se lo iba a llevar la Guardia Civil y se quedó ingresado. Hasta última hora de este lunes, no se sabía si se iba a poder celebrar la comparecencia de prisión en el juzgado. Hasta que finalmente ha sido la comisión judicial la que se ha desplazado al centro y le ha tomado declaración en la zona de seguridad del centro sanitario.

El arrestado está investigado, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato consumado y otro delito de asesinato en grado de tentativa y será conducido directamente por las fuerzas de seguridad a un centro penitenciario una vez que reciba el alta hospitalaria.

Alejamiento

La magistrada también le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la hija a la que supuestamente hirió, de su vivienda, lugar de trabajo, estudios o cualquier otro que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

La titular de la plaza 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado inhibirse de las actuaciones practicadas este lunes en favor de su compañera de la plaza 2 de la misma sección, que ya tenía abiertas diligencias previas por estos hechos y es la competente para proseguir con la instrucción de la causa.

Noticias relacionadas

Como ya publicó este diario, el detenido, de 53 años, es el responsable de una conocida churrería de la localidad de San Vicente del Raspeig. El jueves por la tarde acabó con la vida de su mujer, Lourdes, de 55 años, y de su hija Lucía, de 20 en un suceso que ha dejado conmocionadas a las dos poblaciones.