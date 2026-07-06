Fallece una mujer de 81 años ahogada en una cala junto a la playa Las Fuentes de Alcossebre

Una mujer de 81 años ha perdido la vida tras ser localizada flotando en el agua en una cala junto a la playa Las Fuentes de Alcossebre. Tras recibir el aviso, el CICU ha movilizado una unidad del SAMU, una unidad SVB y equipo médico de Atención Primaria, que llegaron al lugar de los hechos junto a agentes de la Policía Local y Guardia Civil. En un primer momento se habían movilizado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, del parque de la Plana Alta, que fueron desmovilizados porque finalmente fueron bañistas y socorristas quienes consiguieron sacar a la persona del mar.

Tras el rescate, los socorristas le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia, que continuaron con estas maniobras y otras técnicas de recuperación a la mujer, de 81 años de edad, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento. Pese a que en la cala no había servicio de socorristas, dada su proximidad con la playa Las Fuentes de Alcossebre, que sí dispone de este servicio, los socorristas se acercaron a este punto con moto de agua y pudieron colaborar a la hora de rescatar el cuerpo del agua.

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En otro orden de cosas, la mujer que este domingo fue rescatada en la Playa Heliópolis de Benicàssim sigue ingresada en la UCI del Hospital General de Castellón con pronóstico reservado, según ha podido confirmar este periódico.