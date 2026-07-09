La hija superviviente del doble crimen machista de Alicante se persona contra su padre como acusación particular

La joven de 26 años apuñalada por su padre durante un doble asesinato machista, en el que el presunto agresor mató a su madre y a su hermana, se encuentra personada en la causa contra su padre como acusación particular, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Una abogada en representación de la superviviente estuvo presente en el interrogatorio al detenido por el crimen, que se llevó a cabo en el hospital el pasado lunes.

Según ha podido confirmar este diario, el presunto asesino admitió los crímenes ante la magistrada durante la puesta a disposición judicial. El investigado reconoció ante la magistrada de guardia que mató a puñaladas tanto a su mujer como a su otra hija, y que hirió a la mayor antes de intentar acabar con su propia vida cortándose las venas. Inicialmente, había anunciado que se iba a acoger a su derecho a no declarar, pero más tarde cambió de opinión y ofreció un largo relato de todo lo que pasó en la vivienda de La Cañada del Fenollar aquella tarde. Los interrogatorios se prolongaron durante casi tres horas. El móvil del crimen aún no ha trascendido, mientras que para las Fuerzas de Seguridad no constan antecedentes por denuncias de maltrato o de violencia de género. Tras esta comparecencia, la magistrada dictó la orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza por dos delitos de asesinato y otro en grado de tentativa, encarcelamiento que se hizo efectivo este martes después de que recibiera el alta médica del Hospital de Sant Joan y fuera trasladado de inmediato a la prisión de Fontcalent.

La comparecencia del lunes se celebró cuando estaba a punto de cumplirse el plazo máximo de 72 horas que tenía la Guardia Civil para poner al detenido a disposición judicial. El hecho de que no hubiera recibido el alta hospitalaria, había venido demorando ese trámite. El hospital iba a darle el alta el pasado sábado, pero el detenido de 53 años se desvaneció cuando se lo iba a llevar la Guardia Civil y se quedó ingresado. Al final, recibió el alta el martes cuando ya se había dictado la prisión.

Andrea, la hija mayor, que fue quien alertó a las Fuerzas de Seguridad tras lograr sobrevivir encerrándose en el cuarto de baño, ha estado ingresada desde el jueves de la semana pasada en el Hospital General de Alicante. Su personación inmediata en la causa está amparada por el protocolo de violencia de género, que activa de forma automática e inmediata un turno de oficio especializado del Colegio de la Abogacía de Alicante para ejercer la acción penal, independientemente de la Fiscalía.

El crimen, que ha dejado conmocionadas a las localidades de Alicante y San Vicente del Raspeig, ocurrió el jueves por la tarde. El detenido, Daniel, de 53 años, acabó con la vida de su esposa, Lourdes, de 55 años, y de su hija menor, Lucía, de 20. Aunque los asesinatos se registraron en una segunda residencia familiar situada en la partida alicantina de La Cañada del Fenollar, el domicilio habitual de la familia se ubicaba en la calle Castellet de San Vicente. En esa misma vía, justo enfrente de la vivienda y muy cerca de los juzgados del municipio, el presunto autor regentaba una conocida churrería que era muy popular en la ciudad.

Ratificar la prisión

El presunto asesino deberá ser trasladado desde la prisión al Palacio de Justicia para que el juzgado que va a asumir la causa ratifique la orden de prisión contra él. La causa será asumida por el juzgado de Violencia sobre la Mujer dos de Alicante, que se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos. Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que al tratarse de un crimen con varias víctimas, sería un delito susceptible de que se aplicara la pena de prisión permanente revisable y que tendría que ser enjuiciado por un jurado popular.

Las autopsias realizadas en el Instituto de Medicina Legal de Alicante confirmaron que las dos mujeres presentaban heridas de arma blanca que les provocaron la muerte. La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias de este doble crimen y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó que se trata de un asesinato machista, de hecho, el sospechoso pasó a disposición del juzgado de Violencia sobre la Mujer. No constan denuncias previas por malos tratos en esta pareja en el Sistema VioGén.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, manifestó este lunes, tras el minuto de silencio convocado en repulsa por los crímenes, que la hija superviviente está "muy conmocionada" y "afectada". Pineda explicó que tuvo la oportunidad de hablar con ella y que "no le salía la palabra del cuerpo" ni "podía hablar prácticamente". Asimismo, detalló la difícil situación de la joven, quien no tiene abuelos maternos, sus abuelos paternos son mayores y ya no le queda ninguna hermana, contando únicamente con un tío como principal apoyo familiar.

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Aunque el presunto asesino se encuentra en prisión preventiva, la magistrada de guardia también le impuso como medida cautelar la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la hija a la que supuestamente hirió, de su vivienda, lugar de trabajo, estudios o cualquier otro que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.