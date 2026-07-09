La Policía Nacional busca a un padre que sustrajo a una bebé del Hospital Francesc de Borja de Gandia

Prioridad máxima. Desde que a primeras horas de la mañana de este jueves saltaran las alarmas de la sustracción de una bebé del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia, las patrullas de la Policía Nacional no han cesado en trabajar para dar con el paradero de la persona que, aprovechando la confianza y un descuido, se ha llevado a su hija de las instalaciones sanitarias de la capital de la Safor.

Todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tienen la prioridad de localizar al padre de la menor, un hombre argelino, que poco antes de las ocho de la mañana de este jueves, salía del centro hospitalario con su hija metida en una especie de bolsa deportiva, según han confirmado a Levante-EMV fuentes consultadas tras visualizar las cámaras de seguridad.

Activado el protocolo

La bebé estaba ingresada en un área restringida del hospital cuando, por causas que no han trascendido, se ha detectado que no estaba en la zona asignada y se ha activado el protocolo.

En él se contempla el aviso a la Policía Nacional, que ha derivado varias unidades al centro hospitalario gandiense para recabar información tanto de la pequeña como de las circunstancias que han rodeado su ingreso y también de sus familiares.

El padre, de nacionalidad argelina, y la madre española, aunque con tradiciones culturales muy marcadas, se habían puesto de común acuerdo para sacar a su hija de las instalaciones del Hospital de Gandia. De hecho, la madre, cuando ha sido localizada e interrogada por el equipo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de la Policía Nacional en Gania, esta no ha estado muy colaborativa al tiempo que reacia a colaborar, lo que puede conllevar que estuviera sabedora de lo que iba a realizar su marido y máxime cuando no lo ha denunciado por la sustracción de la menor.

Localizar al padre

A medida que avanzaba la mañana de este jueves y la noticia se extendía, la prioridad máxima era localizar al padre para que diera una explicación sobre los motivos por los que se ha llevado a la bebé, así como recuperarla y ver su estado de salud.

Ha sido el personal de Seguridad del propio Hospital Francesc de Borja quien ha retenido a la madre hasta que llegara la primera patrulla policial, dado que el personal sanitario ya había alertado de la sustracción de la bebé. Aunque han intentado ver si por el aparcamiento, tanto en altura como en el subterráneo, localizaban al padre con la bebé o en los alrededores del centro sanitario, el resultado ha sido infructuoso.

A últimas horas de este jueves, todavía la operación de localización de la bebé seguía en marcha por parte de la Policía Nacional. Mientras unos intentaban reconstruir las últimas horas del padre para intentar dar con su paradero, otros acudían a casa de los familiares, al tiempo que la madre seguía sin colaborar con la policía.

La custodia, de la Generalitat

La principal hipótesis que los investigadores barajan en este momento inicial es la disconformidad con que la custodia de la bebé hubiese sido otorgada hace días y de forma urgente a la Generalitat Valenciana.

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Fuentes consultadas confirmaban a este periódico que la propia Generalitat era la que había asumido, con celeridad, la guarda y custodia de la niña debido a la situación detectada en el entorno y la denunciada se oficio.