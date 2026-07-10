El atropello mortal de un hombre en Utiel se salda con dos años y medio de cárcel por homicidio imprudente

Tan cerca, pero a la vez, tan lejos. Este jueves, los familiares de Juan Alcocer han vuelto a revivir ese sentimiento, esa sensación, ese nudo en el estómago y los mil porqués y las cero respuestas. Como explicó en su día Reme Alcocer Cano, su padre estaba a solo un metro de la acera. Este jueves, ellos estaban a un metro de quien segó para siempre la vida de su padre.

Tras unas dos horas de negociación entre las partes, se llegaba a un acuerdo para evitar la celebración del juicio. Cabe recordar que los hechos ocurrieron la tarde del 26 de enero de 2022 cuando, un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida en sangre, alcanzando los 0,95 miligramos por litro, y dando positivo en consumo de cocaína y cannabis, se llevaba por delante a toda velocidad a Juan Alcocer.

Prohíbe la entrada a los periodistas

La titular de la plaza número 12 del Juzgado de lo Penal de València ha prohibido que la prensa acudiera a un juicio público pese a la insistencia de los periodistas, aunque sí ha permitido que el público pudiera entrar en la sala, pero no los profesionales de la información. Así las cosas, la magistrada, tras finalizar el juicio ha explicado a Levante-EMV que “por atención a las víctimas” no había permitido la entrada de periodistas. Aunque ni el juicio era a puerta cerrada ni tampoco había fundamentado la toma de dicha decisión, lo cierto era que las propias víctimas habían pedido, por favor, que se cubriera la información para dar a conocer lo que le habían hecho a su padre.

Sus familiares han venido clamando justicia desde que se quedaron huérfanos y, este jueves, cuatro años y medio después han sabido que el homicida ha sido sentenciado.

Dos años y medio de cárcel

No es lo que pretendían o esperaban los familiares, pero el conductor ha sido condenado como autor de un delito contra la seguridad vial con el resultado de homicidio imprudente grave a dos años y seis meses de cárcel, lo que le supone la entrada en prisión, así como la retirada del permiso de conducir durante seis años.

La responsabilidad civil por lo que hizo, que alcanza los 120.000 euros, fue abonada en su día por la compañía aseguradora y ahora será el condenado quien deba hacer frente a la misma.

Un perdón que "ya no nos sirve"

Siempre según la titular de la plaza 12 de lo Penal de València así como de la Fiscalía, el condenado “pedía perdón expreso a la familia” señalando que querría “volver el tiempo atrás” todo ello con voz temblorosa y arrepentido, según los miembros de la Administración de Justicia.

Este periódico consultaba a la familia de la víctima, negando ésta rotundamente que hubiesen solicitado el veto a los periodistas, y se lamentaban de que el “perdón no sirva para nada y llegara tarde. Nadie nos va a devolver a nuestro padre”.

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El condenado abandonaba las instalaciones de la Ciudad de la Justicia cabizbajo y sin hacer declaraciones.