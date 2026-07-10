El pederasta alemán de la Canal se declara inocente al “no ser como esos cerdos” que abusan de niños

Frank B., el presunto pederasta de origen alemán conocido en círculos de extrema derecha y aficionados a las teorías de la conspiración bajo el alias de Jessie Marsson, se enfrentaba este jueves a la última sesión del juicio contra él, acusado de agresión sexual a dos menores en la comarca de la Canal de Navarrés. El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones, aumentaba la petición de condena hasta los 19 años de cárcel (de los 15 años solicitados inicialmente), mientras que la acusación particular mantenía la solicitud de 22 años de prisión. La defensa, tras intentar aplazar la sesión y no conseguirlo, pedía la libre absolución.

El encausado, de 50 años de edad, acogía a adolescentes con problemas a quienes prometía una vida mejor, a pesar de acumular varias condenas por pornografía infantil en su país natal.

Su estrategia de defensa se centró este jueves en tratar de demostrar que sufre una supuesta disfunción eréctil severa que, unida a una fractura de costillas en las fechas en las que se denunciaron los hechos, imposibilitaría las violaciones por su teórica incapacidad para mantener relaciones sexuales, tanto consentidas como obligadas.

Sin embargo, como ha avanzado este diario, un contrainforme emitido el 22 de junio por dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de València a petición de la Fiscalía, rebatía la principal tesis esgrimida por Marsson para sostener su inocencia. Las pruebas que se le han practicado a Frank B. -consistentes en un estudio hormonal completo y una ecografía Doppler peneana con test farmacológico y de la función vascular- han resultado todas ellas dentro de la normalidad. No hay, por lo tanto, ninguna evidencia fisiológica de la supuesta impotencia sexual.

La defensa también trató de poner el foco en la ausencia de secuelas físicas en una de las víctimas que en el juicio relató episodios de violaciones con penetración por parte del procesado. Otro argumento que quedó desvirtuado por los forenses.

El acusado, que había elegido declarar en último lugar, intentó entregar una carta al Tribunal a modo de explicación de los hechos, pero el presidente del mismo le recordó su obligación y derecho a declarar, así como a contestar, o no, a las partes o a su abogado. Al final aceptó responder solo a las preguntas de su abogado.

Tras la exposición de las conclusiones, Jessie Marsson, en su último turno de palabra como acusado, dio lectura a una carta a modo de autodefensa explicando a la sala lo ocurrido. A los diez minutos de lectura traducida, el presidente del Tribunal le pedía que concluyera y lo hacía señalando: “Soy inocente. No pertenezco a esos cerdos asquerosos que cometen ese tipo de hechos”.

La defensa pide la excarcelación

La defensa del acusado ha pedido al Tribunal la inmediata excarcelación de Frank B., cuando está a punto de cumplirse los dos años de prisión provisional decretada en agosto de 2024. A la vista de las penas solicitadas y a la espera de la sentencia, el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha preguntado a la Fiscalía y a la acusación particular, quienes se han mostrado en contra. La petición ha sido denegada. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Cabe recordar que, cuando el acusado -vinculado al movimiento ultra de los Ciudadanos del Reich y propagador de teorías conspirativas— aterrizó en la Canal de Navarrés en 2020, ya arrastraba en su haber diversos antecedentes penales por delitos relacionados con la pornografía infantil en su país natal.

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Tenía prohibido trabajar, formar, supervisar, encargarse o realizar actividades con menores y aun así lideraba un supuesto proyecto formativo alternativo en donde se rodeaba de menores de edad.