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Sustracción de menores

La Policía Nacional localiza a la bebé sustraída en Gandia y detiene a los padres y a quien la llevaba

La paseaba una hermana por un parque de la playa de Gandia

El padre, la madre y una de sus hijas de 19 años han sido detenidos por la Policía Nacional

La Policía Nacional ha logrado localizar a la bebé sustraída, sana y salva

La Policía Nacional ha logrado localizar a la bebé sustraída, sana y salva / Miguel Pérez

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Miguel Pérez

València

Final feliz para la bebé sustraída este jueves del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia. A últimas horas de la noche agentes de la Policía Nacional localizaban a la niña cuando era paseada por su hermana por un parque de la playa de Gandia.

Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) acudieron al domicilio de los padres situado en el distrito martítimo del Grau de Gandia y tras realizar indagaciones durante toda la jornada de ayer, algunas de ellas contrareloj, pudieron saber que la menor sustraída del hospital no estaba en la vivienda pero sí en vida, y esa era la prioridad.

En la casa, de paupérrimas condiciones, residen dos hermanas de la niña -una menor y otra de 19 años- por lo que pudieron averiguar que la mayor se había llevado a pasear a la bebé por un parque de la playa de Gandia. Los agentes de inmediato comenzaron a ir parque por parque hasta que pudieron dar con ella. La hija del matrimonio que paseaba a su hermana, no opuso resistencia y los agentes los trasladaron al Hospital y a Comisaría.

Le había comprado leche

El padre, de hecho, según ha podido saber este periódico le había comprado leche a la bebé para, posteriormente, entregarsela a las hijas y así evitar que fuera derivada a los Servicios Sociale y tutelada por la Generalitat Valenciana.

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La Policía Nacional procedía a detener al padre, la madre y a una hermana de la bebé por los hechos y se espera que en las próximas horas pasen a disposición judicial. El padre, se mostraba totalmente colaborativo mientras que la madre y la hermana se está a la espera de ver qué pretendían hacer con la bebé.

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