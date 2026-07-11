Cae en El Campello un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas con once detenidos

La Guardia Civil ha detenido a once personas, ocho hombres y tres mujeres de entre 25 y 50 años, como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la venta de cocaína, marihuana y hachís en El Campello, en el marco de la operación "Geum", desarrollada contra el tráfico de drogas.

La investigación está siendo llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de El Campello, con la colaboración de la Policía Local del municipio. Las pesquisas se iniciaron en octubre de 2025 a raíz de las gestiones realizadas para esclarecer distintos puntos de venta de droga detectados en la localidad.

Las diligencias permitieron identificar a un grupo integrado, en su mayoría, por miembros de una misma familia que, presuntamente, almacenaba y distribuía sustancias estupefacientes desde distintos inmuebles de El Campello. Según la investigación, los sospechosos utilizaban a terceras personas para alquilar algunos de los trasteros empleados para guardar la droga.

Registros

Una vez reunidos los indicios, la Guardia Civil, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante, Torrevieja, Valencia y Castellón, así como de equipos caninos de las comandancias de Alicante y Valencia, practicó registros en siete viviendas, tres trasteros, un establecimiento comercial y una granja avícola del municipio.

Durante los registros, los agentes intervinieron 683 gramos de cocaína, 690 gramos de marihuana y 23 gramos de hachís. Además, localizaron 46.520 euros en efectivo, cuatro vehículos, numerosas básculas de precisión y anotaciones manuscritas relacionadas, presuntamente, con la actividad de venta de drogas.

Entre los efectos intervenidos destaca una prensa hidráulica hallada en uno de los trasteros, que, según la Guardia Civil, presuntamente se utilizaba para compactar la droga. Asimismo, en el interior de la granja avícola se descubrió una caja fuerte oculta que contenía parte del dinero intervenido.

Investigación abierta

Los once arrestados, ocho hombres y tres mujeres, están investigados por presuntos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y por pertenencia a grupo criminal. Todos ellos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante correspondiente, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

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La investigación permanece abierta y la Guardia Civil no descarta la práctica de nuevas actuaciones.