Un hombre fallece tras caerle encima un muro en Paterna

Una llamada al Centro de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana, sobre las diez de la mañana de este sábado alertaba de la caída de un muro a la vía pública en el que, al parecer, se encontraba trabajando una persona.

Rápidamente se desplazaban al lugar efectivos sanitarios, bomberos, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Paterna, pero no se ha podido hacer nada por salvarle la vida debido a las heridas, mortales de necesidad, que ha sufrido el trabajador.

Los primeros indicios apuntan a que el muro frente a la empresa se ha desprendido, cayendo hacia la acera de la vía pública y causándole la muerte a este trabajador, de unos 50 años de edad, que quedaba parcialmente sepultado.

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Tras confirmar el fallecimiento, la Policía Nacional ha dado parte al juzgado y al tratarse de una muerte violenta, el cuerpo del trabajador ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal (IML) de València donde se le practicará la autopsia.