Intervenidos en Valencia 34.000 puros habanos falsificados que eran distribuidos por Europa

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cuatro por falsificar puros habanos y distribuirlos por Europa. Se les imputan delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, pertenencia a organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores. Durante la operación, se han incautado 33.840 puros.

La investigación empezó al detectarse una serie de envíos de puros habanos, con diferentes denominaciones comerciales, que estaban enviando desde un mismo lugar a varios países europeos. En el marco de la investigación, durante un registro en un domicilio de Mislata se aprehendieron 637.646 vitolas de diferentes marcas, además de 27.852 puros habanos y maquinaria para su elaboración y empaquetado. El domicilio y sus habitantes carecían de licencias que permitieran esta actividad económica. Además, se logró la intercepción de cuatro envíos en los que se intervinieron un total de 6.258 puros, sumando la cantidad total de 33.840 puros incautados por los investigadores.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de Valencia. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Lliria.