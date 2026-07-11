Límite 14 horas: La Policía Nacional recupera a la bebé sustraída del Hospital de Gandia

Ha sido una operación contrarreloj que daba sus frutos tras "peinar" calles y barrios de la capital de la Safor durante horas y horas pero, con un final feliz para la bebé sustraída este jueves del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia. A últimas horas de la noche agentes de la Policía Nacional localizaban a la bebé cuando era paseada por su hermana por un parque del distrito marítimo gandiense.

Todo comenzaba poco antes de las ocho de la mañana de este jueves con una máxima: encontrar a la bebé sana y salva. Un servicio policial al límite pero que daba sus resultados tal como avanzaba Levante-EMV y en donde se implicaron todos y cada uno de los agentes en servicio y los que no.

Llegado desde Orihuela para intermediar

Varias patrullas camufladas, los populares "k", se apostaban en las inmediaciones del grupo de viviendas de 'Las 500', en un barrio de Gandia donde reside parte de la familia de uno de los progenitores del bebé. Otros, de la misma manera lo hacían en las cercanías de otra vivienda de la zona de El Jardinet, para seguir de cerca los movimientos de las personas del entorno de los padres de la bebé.

Mientras esto se vigilaba, todos los vehículos radiopatrulla de Seguridad Ciudadana "peinaban cada rincón de la ciudad" señalaban a Levante-EMV fuentes participantes en el dispositivo. Todos los vehículos llevaban la imagen del padre al que buscaban con urgencia por haberse llevado a la bebé del Hospital.

En la zona de 'Las 500' se pedía colaboración de un familiar de la madre de la bebé para que intermedie con ella y pueda convencerla para colaborar. El familiar se desplaza en tren desde Orihuela hasta la capital de la Safor con la intención de hacer entrar en razón a su hija y que pueda aportar algún dato significativo que lleve a dar con el padre y, sobre todo, con el paradero de la bebé sustraída.

Intentó esconderse entre coches

Durante horas y horas patrullan calles y puntos calientes donde podría ir o acercarse el fugitivo hasta que, en un momento dado, un vehículo zeta observa en una zona de Gandia al padre andando quien, al detectar la presencia policial hace un amago de esconderse entre el maletero de un coche para que la Policía Nacional no lo detenga. Afortunadamente, los agentes se percatan del intento de zafarse de la patrulla y lo detienen agazapado entre dos coches.

Confirman a sus compañeros de servicio que el padre a la fuga acababa de ser detenido en una calle de Gandia. Rápidamente es trasladado a la Comisaría de Gandia donde los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) lo interrogan para saber el qué ha hecho con la bebé.

Leche y a cargo de dos hijas

Al final consiguen averiguar que le había comprado leche a la niña y la había dejado a cargo de dos de las hijas de la madre, una de 17 y otra de 19 años, en una vivienda de la zona entre el Grau y la playa de Gandia.

Paralelamente no había "zeta" que dejara de mirar calle por calle, barrio a barrio, para intentar dar con el paradero de la bebé por si era una maniobra más de despiste. A primeras horas de la noche, tras ese límite de 14 horas, un vehículo policial detectaba a una joven que paseaba un carro con un bebé en un parque de la zona marítima, por lo que la identificaron. Las horas y el lugar había suscitado las sospechas de los agentes que, en permanente alerta, llevaban todo el día buscando a la bebé. Y efectivamente, era una de las hijas de la madre por lo que, junto a la bebé fueron trasladadas la noche del jueves a las dependencias de la UFAM en la Comisaría Local de la Policía Nacional en Gandia.

Una vivienda con carencias

Una vecina de las jóvenes explicaba a este periódico que ambas residen en una vivienda de la zona con muchas carencias, si bien no se relacionaban con gente del lugar por lo que desconocía los motivos que les habría llevado a sustraer a la bebé del Hospital Francesc de Borja de Gandia la mañana de este jueves.

La Policía Nacional, tal y como adelantó este periódico, procedía a detener al padre, la madre y a una hermana de la bebé por los hechos y se espera que en las próximas horas pasen a disposición judicial. El padre, se mostraba totalmente colaborativo mientras que la madre y la hermana se está a la espera de ver qué pretendían hacer con la bebé.

El móvil que, en principio, aluden es que pretendían evitar que Servicios Sociales se quedara con la bebé tras detectar que la menor nno estaba en un entorno saludable.

El padre fue detenido el martes

De hecho, el padre que reconocía haber sustraído a la bebé del Hospital de Gandia, pretendía dejarla con las otras dos hijas para que la cuidaran mientras él se dedicaba a buscarse la vida. De hecho, el último antecedente policial que tiene es haber sido detenido el martes, dos días antes de sustraer a la niña, por haber hurtado de un supermercado una botella de alcohol.

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Ahora, se está a la espera de que pasen a disposición judicial y ver qué medidas se decretan para los detenidos. Una rocambolesca historia que ha tenido como final la localización de la bebé y su reintegro al centro sanitario para seguir su evolución.