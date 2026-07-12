Buscan a un vecino de Aldaia desaparecido el viernes
El hombre de 66 años, que padece demencia, fue visto por última vez el viernes en Aldaia y las búsquedas en la zona no han dado resultado.
Personal de las fuerzas de seguridad y voluntarios buscan a Pedro Notario, un hombre de 66 años vecino del Barrio del Cristo y enfermo con demencia que desapareció el pasado viernes.
Según han alertado fuentes municipales en redes sociales, el hombre fue visto por última vez en la calle Mayor de Aldaia sobre las 18:30 horas del viernes y han advertido que podría estar desorientado, porque tiene demencia.
Según la descripción facilitada, Pedro vestía con pantalón vaquero largo oscuro y camiseta de manga corta negra la última vez que lo vieron.
Desde su desaparición se han realizado dos batidas de búsqueda en las zonas aledañas y en localidades vecinas, que por el momento han resultado infructuosas.
Llamada de los alcaldes
El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, y la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, han solicitado colaboración ciudadana por redes sociales y han pedido que, en caso de tener cualquier tipo de información, se comunique con la Policía.
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