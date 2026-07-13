Caos en la A-7: Un accidente a la altura de Paterna provoca más de seis kilómetros de retenciones

Un siniestro está complicando notablemente la circulación en el enlace entre la A-7 y la V-30, uno de los tramos más transitados del área metropolitana de Valencia.

Un accidente en Paterna provoca más de tres kilómetros de retenciones hacia Castellón. / DGT

La circulación en la autovía A-7 se encuentra gravemente afectada tras un accidente de tráfico en el término municipal de Paterna, en sentido Castellón, que está provocando importantes complicaciones y retenciones que superan los seis kilómetros de longitud y ha obligado a cortar el carril derecho, según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

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El incidente ha tenido lugar concretamente en el punto kilométrico 324, un tramo especialmente sensible que canaliza gran parte del flujo de vehículos que conecta el área metropolitana de Valencia con el norte de la provincia.