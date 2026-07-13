Sustracción de Menores
Cuatro detenidos por el caso de la bebé sustraída del Hospital de Gandia
El padre, la madre y la hermana mayor han pasado a disposición judicial
La cuarta detenida, es la hermana menor, de 17 años de edad que ha quedado en libertad
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia han detenido y puesto a disposición judicial a todos los implicados en el caso la sustracción de la bebé del Hospital Francesc de Borja, hecho que sucedía tal y como informó Levante-EMV el pasado jueves.
Tras concluir la investigación en total han sido cuatro las personas detenidas por su relación con los hechos, el padre de nacionalidad argelina y 34 años de edad; la madre, de nacionalidad española y 40 años de edad, así como ambas hijas de ella, de 20 y 17 años respectivamente.
La menor iba a ser tutelada por la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana y los progenitores aprovecharon una visita al hospital para llevarse el padre a la menor en una bolsa de deporte.
En libertad los cuatro implicados
Tras varias investigaciones los agentes procedieron a la localización de la bebé que fue trasladado al hospital en buen estado y a la detención de ambos progenitores y de dos hijas de la madre que estaban en ese momento con la menor.
De los cuatro detenidos, el padre, la madre y la hija mayor han comparecido ante el juez que lleva la causa y tras prestar declaración han quedado en libertad. La cuarta implicada, la hija menor de 17 años, tras la exploración ante los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) quedaba también en libertad.
Las dos hermanas se han visto implicadas como colaboradoras al ocultar a la bebé cuando el padre se la entregó a las hijas de su mujer.
- El robo por el método Faraday se cuela en el Pirata Festival de Gandia
- Mucho más que tres carriles: los expertos reflexionan sobre el Paseo García Lorca
- Emoción y lágrimas en el concierto de Alejandro Sanz en València: Recuerdo a la dana y el abrazo con una afectada de Paiporta sobre el escenario
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización
- Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: 'Alcalde, no a las pantallas
- Las aulas valencianas vivirán hasta 2041 una explosión de alumnos de Infantil mientras caerán los de Bachiller
- Vox exige al PP usar la inspección educativa contra los docentes por 'adoctrinamiento
- El pueblo valenciano de Nuria Roca en el que pasa sus verano: 'Es como volver a ser pequeño