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Sustracción de Menores

Cuatro detenidos por el caso de la bebé sustraída del Hospital de Gandia

El padre, la madre y la hermana mayor han pasado a disposición judicial

La cuarta detenida, es la hermana menor, de 17 años de edad que ha quedado en libertad

Los padres y una hermana de la bebé sustraída en el Hospital de Gandia pasan a disposición judicial

Los padres y una hermana de la bebé sustraída en el Hospital de Gandia pasan a disposición judicial

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Miguel Pérez

València

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia han detenido y puesto a disposición judicial a todos los implicados en el caso la sustracción de la bebé del Hospital Francesc de Borja, hecho que sucedía tal y como informó Levante-EMV el pasado jueves.

Tras concluir la investigación en total han sido cuatro las personas detenidas por su relación con los hechos, el padre de nacionalidad argelina y 34 años de edad; la madre, de nacionalidad española y 40 años de edad, así como ambas hijas de ella, de 20 y 17 años respectivamente.

La menor iba a ser tutelada por la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana y los progenitores aprovecharon una visita al hospital para llevarse el padre a la menor en una bolsa de deporte.

En libertad los cuatro implicados

Tras varias investigaciones los agentes procedieron a la localización de la bebé que fue trasladado al hospital en buen estado y a la detención de ambos progenitores y de dos hijas de la madre que estaban en ese momento con la menor.

De los cuatro detenidos, el padre, la madre y la hija mayor han comparecido ante el juez que lleva la causa y tras prestar declaración han quedado en libertad. La cuarta implicada, la hija menor de 17 años, tras la exploración ante los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) quedaba también en libertad.

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Las dos hermanas se han visto implicadas como colaboradoras al ocultar a la bebé cuando el padre se la entregó a las hijas de su mujer.

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