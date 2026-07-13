Detenido un hombre de 74 años por masturbarse ante un niño en un parque de Gandia

Estaba con su padre, sobre las cinco de la tarde de este sábado, disfrutando de uno de los parques que discurren a lo largo de la avenida de Blasco Ibáñez de Gandia. En un momento dado, según fuentes consultadas, apareció un hombre mayor merodeando por la zona, al cual el padre no le dio en principio la mayor importancia, pues estaba más pendiente de su hijo que de lo que sucediera alrededor.

Aun así, pasados unos minutos, el padre se va dando cuenta de que poco a poco rodea el parque y se acerca a la zona de columpios, lo que empieza ya a serle sospechoso hasta que cada vez lo ve que se aproxima hasta quedarse frente al menor. Lo observa y ve cómo hace movimientos y tocamientos extraños, por lo que se acerca y se percata de que tiene su miembro viril entre las manos y posicionado justo delante del niño.

Apartó a su hijo y alertó a la Policía Local

Rápidamente aparta al menor de la escena, toma su teléfono móvil y llama a la Policía Local de Gandia al tiempo que le recrimina lo que estaba haciendo.

Varias patrullas policiales acudieron de inmediato al lugar, unas por los alrededores por si el exhibicionista intentaba darse a la fuga y otra se entrevistaba con el padre que lo había presenciado todo.

Al final, los agentes de la Policía Local de Gandia lograban detener al exhibicionista, un hombre de 74 años y de nacionalidad marroquí, quien fue trasladado a las dependencias de Comisaría y puesto a disposición judicial.

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El padre del menor, aparte de presenciarlo todo, acudió a las mismas dependencias policiales a interponer la correspondiente denuncia por los hechos. Se le acusa de un delito de exhibicionismo al realizar este tipo de actos frente a menores de edad, por lo que la pena puede conllevar prisión de seis meses a un año.