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Investigación abierta

Muere una mujer de 60 años en un incendio en Barcelona

El fuego ha afectado al cuarto piso del inmueble situado en el número 102 de Comte Borrell

Vehículos de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

Vehículos de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. / EFE

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Redacción

Barcelona

Una mujer de 60 años ha muerto este lunes en un incendio que ha tenido lugar en una vivienda del Eixample de Barcelona. Los bomberos han recibido un aviso por fuego poco después de las 4 de la madrugada y han desplazado 13 dotaciones al lugar, un edificio situado en el número 102 de la calle del Comte Borrell.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, se desconocen las causar del incendio, que se están investigando. El fuego se ha originado en uno de los pisos de la cuarta planta del inmueble.

Cinco heridos menos graves

Efectivos sanitarios y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han atendido a la víctima al llegar al lugar del incendio, pero no han logrado reanimarla. Cinco personas en estado menos grave han sido trasladadas a un centro hospitalario.

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Al lugar han acudido también agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos. Estos últimos han asumido la investigación con la que se intentara determinar las causas del incendio.

Fuente: El Periódico

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