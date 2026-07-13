La Policía confisca cuatro toneladas de hachís en una nave industrial en Silla

Nuevo golpe policial en València al tráfico de drogas a gran escala, aunque esta vez no sea cocaína, sino hachís. Agentes de la Unidad central de drogas y crimen organizado (Udyco) se han incautado en una nave industrial de Silla actualmente sin actividad mercantil de un importante cargamento de casi 4.000 kilos de hachís, en una operación que está supervisando la Audiencia Nacional. De momento, hay cinco detenidos.

Se trata de una rama de una investigación centrada en las organizaciones que traen hachís en grandes envíos desde Marruecos, que había introducido la droga en Valencia usando la vía terrestre, es decir, transportándola en un camión desde el sur de España para dejarla en una de las guarderías -lugares donde queda bajo custodia hasta su distribución final-, que en este caso se encontraba en Silla, muy cerca de la autovía V-21, lo que permitía un rápido acceso tanto de entrada como de salida.

El mismo método que en la Vila Joiosa

Es el caso de la segunda mayor intervención de esta droga en territorio valenciano, registrada hace apenas un par de meses. Fue también la Policía Nacional, a través de los Grupos de respuesta especial para el crimen organizado (Greco) de Levante y Costa del Sol (son, en realidad, delegaciones de la Udyco central en los puntos más calientes del país), y en ese caso la intervención se produjo en una nave industrial de la Vila Joiosa: nada menos que siete toneladas, listas para ser distribuidas.

La vía terrestre se ha impuesto a la vía marítima en el caso de las costas valencianas por la mayor facilidad para hacer circular la droga. De hecho, las vías marítimas valenciana y murciana son secundarias a la andaluza, en cuyas playas se siguen produciendo la inmensa mayoría de los alijos con narcolanchas que, habitualmente, descargan de madrugada.

¿Solo vigilantes?

Los cinco detenidos eran, en principio, los responsables de custodiar la guardería, es decir, la nave donde habían ocultado el hachís, a la espera de la organización logística para distribuir las distintas partidas, principalmente en el norte de Europa, si bien los investigadores consideran que algunos de los arrestados podrían estar realizando funciones de 'notario', es decir, delegados de los grupos que han organizado el envío cuya misión es velar porque no se 'pierda' ni un paquete y que se cumplan los plazos establecidos.

La investigación está siendo realizada por agentes de Udyco central de la división de hachís y marihuana, con el apoyo de la Udyco de Valencia, y comenzó hace meses bajo la supervisión del magistrado valenciano Luis Francisco de Jorge, titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (la antigua Audiencia Nacional) desde que su predecesor, Santiago Pedraz, dejó vacante el puesto para asumir la plaza 5 de ese órgano judicial.

Cajas con las pastillas de hachís del cargamento de siete toneladas intervenido en la Vila Joiosa en mayo. / Policía Nacional

Cinco detenidos, cinco nacionalidades

La operación policial fue desarrollada el pasado viernes, 10 de julio, por los agentes especializados en la lucha antinarcóticos y está previsto que los detenidos ingresen hoy en prisión, tras su paso por el juzgado de guardia de València, que ha prestado sus instalaciones para que los sospechosos comparezcan, por videoconferencia, ante el juez central y el fiscal antidroga de esa instancia judicial desde Madrid, sede del Tribunal Central de Instancia.

Los detenidos, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia, son de cinco nacionalidades diferentes: española, marroquí, danesa (de origen rumano), colombiana y ecuatoriana.

Pocos antecedentes en Valencia

La última aprehensión importante de hachís con detenidos en suelo valenciano, donde apenas se interceptan cargamentos de este estupefaciente, se produjo en Alzira, hace casi tres años, cuando agentes de la Policía Nacional se incautaron de cerca de dos toneladas de esta droga en una nave industrial, operación durante la cual llegaron a efectuarse disparos, ya que el vigilante de la droga creyó, en un primer momento, que los policías eran en realidad miembros de un grupo criminal que iba a robarles en lo que en la jerga delincuencial se conoce como vuelco.

Por fortuna, no hubo heridos, pero sí dos detenidos, el autor de los disparos y el camionero que acababa de traer la droga desde la Costa del Sol. Exactamente el mismo método empleado tanto en el cargamento detectado en la Vila Joiosa como en el de Silla del pasado viernes.

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La mayor aprehensión de hachís en territorio valenciano se dio en el Puerto de València, hace más de 16 años, en febrero de 2012, cuando agentes de Aduanas y de la Guardia Civil descubrieron más de ocho toneladas dentro de un contenedor, oculto en palés entre bobinas de plástico de uso agrícola, un método nunca antes (ni después) detectado en los muelles del Cap i casal.