La Audiencia Nacional manda a prisión a los cinco detenidos con casi cuatro toneladas de hachís en una nave industrial de Silla

Los cinco hombres detenidos el pasado viernes por la Policía Nacional tras confiscar un cargamento de casi cuatro toneladas de hachís en una nave industrial de Silla, tal como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV este lunes, 13 de julio, ya se encuentran en la cárcel. Así lo ha decretado el magistrado Luis Francisco de Jorge, titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (la antigua Audiencia Nacional) a instancias de la Fiscalía antidroga tras la comparecencia de prisión celebrada esta mañana en el juzgado de guardia de València mediante videoconferencia.

Los cinco arrestados, algunos de ellos considerados como vigilantes de la droga durante el tiempo que esta iba a estar en la fábrica en desuso de Silla, próxima la autovía V-21 (la pista de Silla), antes de su distribución final, y otros, 'delegados' de la organización responsable de traerla hasta València y de las que la habían comprado, han sido conducidos a última hora de la mañana de este lunes al Centro Penitenciario Valencia-Antoni Asunción Hernández, en Picassent.

Trasladados a la cárcel de Picassent

Todos ellos han sido trasladados a prisión en furgones de la Guardia Civil, una vez que el juzgado central de Instrucción ha enviado los correspondientes autos de prisión provisional, comunicada y sin fianza, firmados por el valenciano De Jorge, una vez concluida esa comparecencia y analizado el atestado policial, del que el juez ya era conocedor, ya que ha estado supervisando desde el inicio la investigación llevada a cabo por agentes de la Unidad central de drogas y crimen organizado (Udyco).

Ninguno de los acusados, que están defendidos por el penalista valenciano Andrés Zapata ha querido declarar, algo habitual en procedimientos judiciales en los que, como en este, las actuaciones judiciales continúan bajo secreto, aunque sea parcial, por lo que ni el juez ni el fiscal han podido conocer su versión.

Este nuevo golpe policial al narcotráfico a gran escala es producto de una investigación centrada en las organizaciones que traen hachís en grandes envíos desde Marruecos usando la vía terrestre, es decir, transportándola en camiones desde el sur de España para dejarla en una de guardería -lugares donde queda bajo custodia hasta su distribución final-, que en este caso se encontraba en Silla, muy cerca de la autovía V-21, lo que permitía un rápido acceso tanto de entrada como de salida.

El mismo método que en la Vila Joiosa

Este es la segunda mayor intervención de esta droga en territorio valenciano de la última década. La primera, hace un par de meses, corrió a cargo también de la Policía Nacional, a través de los Grupos de respuesta especial para el crimen organizado (Greco) de Levante y Costa del Sol (son, en realidad, delegaciones de la Udyco central en los puntos más calientes del país), y en ese caso la intervención se produjo en una nave industrial de la Vila Joiosa, donde se incautaron de siete toneladas de hachís.

La vía terrestre se ha impuesto a la marítima en el caso de las costas valencianas por la mayor facilidad para hacer circular la droga sin correr tantos riesgos. De hecho, las rutas marítimas valenciana y murciana son muy secundarias a la andaluza, en cuyas playas se siguen produciendo la inmensa mayoría de los alijos con narcolanchas que, habitualmente, descargan de madrugada.

¿Solo vigilantes?

Los cinco detenidos eran, en principio, los responsables de custodiar la guardería, es decir, la nave donde habían ocultado el hachís, a la espera de la organización logística para distribuir las distintas partidas, principalmente en el norte de Europa, si bien los investigadores consideran que algunos de los arrestados podrían estar realizando funciones de 'notario', es decir, delegados de los grupos que han organizado el envío cuya misión es velar porque no se 'pierda' ni un paquete y que se cumplan los plazos establecidos.

La investigación está siendo realizada por agentes de Udyco central de la división de hachís y marihuana, con el apoyo de la Udyco de Valencia, y comenzó a principios de 2025 bajo la supervisión del titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (la antigua Audiencia Nacional).

La operación policial fue desarrollada el pasado viernes, 10 de julio, y los arrestados, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia, son de cinco nacionalidades diferentes: española, marroquí, danesa (de origen rumano), colombiana y ecuatoriana. Al parecer, solo dos, los vigilantes de la droga, tienen domicilio en Valencia, mientras que los otros residen, dos de ellos, en las Illes Balears y el tercero, en Italia.

Cajas con las pastillas de hachís del cargamento de siete toneladas intervenido en la Vila Joiosa en mayo. / Policía Nacional

Pocos antecedentes en Valencia

La última aprehensión importante de hachís con detenidos en la provincia de Valencia, donde apenas se interceptan cargamentos de este estupefaciente, se produjo en Alzira, hace casi tres años, cuando agentes de la Policía Nacional se incautaron de cerca de dos toneladas de esta droga en una nave industrial, operación durante la cual llegaron a efectuarse disparos, ya que el vigilante de la droga creyó, en un primer momento, que los policías eran en realidad miembros de un grupo criminal que iba a robarles en lo que en la jerga delincuencial se conoce como vuelco.

Por fortuna, no hubo heridos, pero sí dos detenidos, el autor de los disparos y el camionero que acababa de traer la droga desde la Costa del Sol. Exactamente el mismo método empleado tanto en el cargamento detectado en la Vila Joiosa como en el de Silla del pasado viernes.

La mayor aprehensión de hachís en territorio valenciano se dio en el Puerto de València, hace más de 16 años, en febrero de 2012, cuando agentes de Aduanas y de la Guardia Civil descubrieron más de ocho toneladas dentro de un contenedor, oculto en palés entre bobinas de plástico de uso agrícola, un método nunca antes (ni después) detectado en los muelles del Cap i casal.