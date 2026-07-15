Olot
Un adulto grave y ocho menores leves al caer un árbol sobre una casa de colonias en Girona
El principal afectado ha sido trasladado al Hospital Trueta de Girona
EFE
Un adulto ha resultado herido de gravedad por la caída de un árbol sobre un cobertizo de una casa de colonias del núcleo de Batet, en Olot (Girona), que ha afectado también a ocho menores, aunque de manera leve.
Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Bomberos de la Generalitat, el principal afectado ha sido esa persona mayor de edad, que ha sido trasladada al Hospital Trueta de Girona.
Uno de los menores, menos grave, ha sido trasladado al centro hospitalario más cercano, el de Olot, al igual que los otros siete menores, que sufren heridas leves.
El SEM ha activado cinco ambulancias, un equipo conjunto con los bomberos, un helicóptero medicalizado y al equipo de psicólogos.
Los servicios de emergencias han recibido el a las 15:00 horas y los Bomberos de la Generalitat ha activado cinco dotaciones.
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